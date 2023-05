Un homme avec une batte de baseball en métal attaque des employés du bureau d’un politicien | Nouvelles américaines

Un homme avec une batte de baseball en métal a attaqué deux employés du bureau d’un politicien aux États-Unis.

Le membre démocrate du Congrès, Gerry Connolly, a déclaré que l’homme était entré dans son bureau du nord de la Virginie lundi matin, l’avait demandé, puis avait frappé deux travailleuses avec la batte.

L’une des victimes, une stagiaire à son premier jour de travail, a été frappée au côté, tandis qu’une autre, une directrice de sensibilisation, a été frappée à la tête.

Image:

Gerry Connoly. Photo : AP



La police de la ville de Fairfax a déclaré que des policiers étaient arrivés quelques minutes après l’attaque et avaient arrêté l’homme.

M. Connolly, qui en est à son huitième mandat au Congrès, n’était pas dans son bureau à l’époque.

Les blessures subies par les deux membres du personnel ne mettaient pas leur vie en danger.

Il a précisé que le suspect était connu des services de police, ajoutant : «[The suspect] ne nous a jamais proféré de menaces, c’était donc non provoqué, inattendu et inexplicable.

« Je n’ai aucune raison de croire que sa motivation était politique, mais il est possible que le genre d’environnement politique toxique dans lequel nous vivons, vous savez, l’ait déclenché, et j’espère juste que nous prendrons tous un peu plus il est temps de faire attention à ce que nous disons et à la façon dont nous le disons. »

Image:

Un agent des forces de l’ordre inspecte le bureau de M. Connolly après l’attaque. Photo : AP



La police a nommé le suspect Xuan-Kha Tran Pham, 49 ans, de Fairfax.

Il est détenu sans caution sous l’inculpation de coups et blessures volontaires aggravés.

Il est également soupçonné d’avoir été impliqué dans une autre attaque plus tôt dans la même journée, au cours de laquelle une femme a été approchée alors qu’elle était assise dans sa voiture garée.

L’agresseur a demandé à la femme si elle était blanche, puis a frappé le pare-brise de sa voiture avec une batte avant de s’enfuir, a indiqué la police. La femme n’a pas été blessée.

Une vidéo prise par la caméra d’un voisin montrait un homme pourchassant une femme avec une batte à l’endroit où la police a déclaré que l’incident précédent s’était produit.

Le père de Xuan-Kha, Hy Pham, a déclaré au Washington Post que son fils était schizophrène et souffrait de maladie mentale depuis la fin de son adolescence.

Il avait essayé d’obtenir des soins de santé mentale pour son fils, mais sans succès, a-t-il dit.

L’année dernière, la police du Capitole des États-Unis a enquêté sur environ 7 500 cas de menaces potentielles contre des membres du Congrès.

En 2021, le nombre était d’environ 10 000, soit plus du double du nombre étudié quatre ans plus tôt.

En octobre dernier, un homme est entré par effraction dans la maison de San Francisco de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre, exigeant de lui parler avant d’attaquer son mari avec un marteau.