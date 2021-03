Un homme avec une bague de mariage entre les dents propose à sa petite amie en l’air pendant le parachutisme

Le fait de proposer votre moitié est l’un des moments les plus magiques de sa vie dont on se souvient pour toujours, par conséquent, il doit être planifié de manière unique et créative. Les gens sortent généralement de leur zone de confort pour le grand geste et un homme a élevé la barre très haut en posant la question à sa petite amie à des milliers de pieds au-dessus du sol, tout en faisant du parachutisme.

Ray, passionné de sports d’aventure et pilote, a eu une douce surprise pour sa petite amie quand ils ont tous deux fait du parachutisme. Il a partagé la vidéo de sa demande de mariage en plein air sur sa page Instagram le 28 février, qui gagne les cœurs sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo tournée sur GoPro, on peut voir Ray portant l’anneau entre ses dents alors que le couple saute vers le bas. Il montre d’abord la bague à ses téléspectateurs tandis que Katie, ignorante de ses plans, profite simplement de la plongée. Alors que le parachute s’ouvre, Ray tient l’anneau dans sa main et exprime son amour à Katie en disant: «Je tombe amoureux de toi de plus en plus chaque jour», alors que le couple partage un baiser pour la caméra, puis soudain, il apparaît. la question et lui montre la bague. « Veux-tu m’épouser? » demande-t-il alors que Katie halète de surprise avec la bouche ouverte.

À la fin, Ray tout en tenant la caméra crie: «Elle a dit oui!» D’excitation.

Regardez la vidéo ici avec la légende «Demande en mariage Skydive».

La proposition créative mais passionnante est applaudie en ligne, la vidéo a été visionnée plus de 52 000 fois avec près de 4 000 likes. La plupart des gens ont félicité le couple, beaucoup étaient impatients qu’il lâche la bague. Heureusement, la proposition s’est déroulée comme prévu sans aucun problème, et les internautes ont félicité Ray pour l’avoir réussie avec style.

Un utilisateur a écrit dans les commentaires: «Vous aviez la bague entre vos teeeeeeeeth? Juste remarqué, c’était risqué.

«Sa réaction aussi est si parfaite, quelle histoire incroyable à coup sûr», a écrit une autre. Un autre spectateur a qualifié le geste de « fou » et un autre a écrit que Ray l’avait amené à un tout autre niveau.