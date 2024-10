Un homme avec une arme chargée arrêté près du rassemblement Trump à Coachella, en Californie.

Un homme du Nevada avec un fusil de chasse, une arme de poing chargée et des munitions dans son véhicule a été arrêté à un point de contrôle de sécurité à l’extérieur du rassemblement de Donald Trump samedi soir dans le désert du sud de la Californie, ont annoncé dimanche les autorités. Il a été libéré samedi sous caution de 5 000 dollars américains.

Le suspect, un habitant de Las Vegas âgé de 49 ans, conduisait un SUV noir qui a été arrêté par des agents affectés au rassemblement à Coachella, à l’est de Los Angeles, a indiqué le département du shérif du comté de Riverside dans un communiqué.

L’homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de posséder une arme à feu chargée et un chargeur de grande capacité, a indiqué le département.

« Cet incident n’a pas eu d’impact sur la sécurité de l’ancien président Trump ou des participants à l’événement », indique le communiqué.

Le suspect doit comparaître devant le tribunal le 2 janvier 2025, selon les archives en ligne.

Les membres des médias, ainsi que les détenteurs de billets VIP, ont traversé un certain nombre d’intersections tenues par des agents des forces de l’ordre de l’État et locales avant d’arriver dans une vaste zone herbeuse, où les conducteurs ont été invités à ouvrir les capots et les coffres, et chaque véhicule a été fouillé par un officier K-9.

D’autres détenteurs de billets généraux ont été dirigés vers un site situé à environ cinq kilomètres du rassemblement, où ils ont été montés à bord de bus et conduits jusqu’au site.

Des contre-snipers prennent position samedi lors du rassemblement de Trump à Coachella. (Mike Blake/Reuters)

La campagne de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’arrestation.

Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, a prévu une conférence de presse dans l’après-midi pour discuter de l’arrestation.