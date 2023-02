Un homme avec un visa H1B est licencié pendant ses vacances

De nombreuses entreprises à travers le monde se concentrent sur la réduction des effectifs au cours des derniers mois. Plusieurs personnes se sont inquiétées de savoir si elles seront les prochaines à recevoir un courrier inquiétant de leur direction. Pour beaucoup, cela est déjà devenu une réalité et ils ont partagé leurs histoires sur les réseaux sociaux. Dans une telle réalité déchirante racontée sur Twitter, un utilisateur a partagé le sort de son ami. Travaillant aux États-Unis avec un visa H1B, l’ami de l’utilisateur a été licencié. Cela ne s’arrête pas là. L’ami était à l’extérieur du pays lorsqu’il a été licencié et il a reçu un courrier de l’avocat de l’entreprise l’informant qu’il ne pouvait pas retourner aux États-Unis. Pour quelqu’un qui avait élu domicile à la campagne, il avait ses affaires et une voiture qui l’attendaient dans son appartement de location.

Un utilisateur de Twitter a partagé l’histoire et a écrit : “C’est brutal.”

Les internautes se sont posé plusieurs questions sur la situation. L’utilisateur, dans un fil de tweets, a expliqué la plupart d’entre eux. D’autres utilisateurs ont sympathisé avec la personne qui vivait maintenant le cauchemar de la mise à pied. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Cela a toujours été le cas. Mon cousin laissait les clés de la voiture et les clés de la maison à leurs amis chaque fois qu’ils venaient chez eux au cas où ils n’étaient pas autorisés à rentrer et devaient tout vendre. C’était il y a 29 ans. Les choses n’ont pas du tout changé. »

Un autre utilisateur a tweeté : « Je ne comprends pas que, bien sûr, votre H1B puisse être annulé, mais vous pouvez sûrement toujours revenir sur le même vol que vous avez réservé, mais en tant que touriste et récupérer vos affaires.

“L’immigration a l’air très glamour de loin, mais parfois elle peut devenir un film d’horreur en une fraction de jours seulement”, lit-on dans un autre tweet.

Dans un incident similaire, un ancien employé de Google a partagé qu’il avait appris sa mise à pied en nourrissant sa fille nouveau-née. Un avocat basé à Los Angeles, Nicholas Dufau, travaillait comme conseiller produit associé pour Google depuis six mois. Il était en congé parental après la naissance de sa fille aux premières heures du 17 janvier. Le 20 janvier à 2 heures du matin, il a reçu une notification l’informant qu’il avait perdu l’accès à son compte d’entreprise Google alors qu’il allaitait son nouveau-né. La nouvelle de la mise à pied lui a été partagée via un e-mail automatisé.

Il faisait partie des 12 000 employés dans le monde qui ont été licenciés par Google. Amazon et Microsoft ont également récemment annoncé respectivement 18 000 et 10 000 suppressions d’emplois.

