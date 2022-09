Un homme avec un faible solde bancaire ne peut pas participer aux journées de soldes, la marque de vêtements a une solution

La saison des fêtes est lancée et avec elle, de nombreuses ventes en ligne et hors ligne ont été introduites afin que les gens puissent desserrer leurs poches et dépenser sans compter. Tous les articles sont disponibles à des prix très réduits, ce qui les rend abordables pour un large public. Un homme a posté une vidéo de singe décevante sur Twitter pour exprimer son chagrin de ne pas pouvoir faire ses courses pendant les jours de soldes en raison de son faible solde bancaire.

Je regarde toutes les offres pendant les jours de vente avec Rs. 762/- sur mon compte. pic.twitter.com/biDBc6VUXu — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 22 septembre 2022

La vidéo a été postée par “Godman Chikna”. Sous-titré, “Moi regardant toutes les offres pendant les jours de vente avec Rs. 762/- sur mon compte », la vidéo montrait un singe triste assis et contemplant. Il lève les yeux vers sa droite, puis vers sa gauche, puis baisse à nouveau la tête de déception.

La vidéo de 12 secondes a été utilisée par l’utilisateur de Twitter comme métaphore de sa propre situation. Alors que beaucoup de gens peuvent se permettre d’acheter des appareils électroniques et des vêtements à des tarifs réduits, pour d’autres, même les tarifs festifs sont trop élevés pour pouvoir faire des achats. Ils sont confrontés au problème de ne pas pouvoir magasiner à leur guise, peu importe la période de l’année.

La vidéo est devenue virale avec plus de 6,5 lakh vues et près de 17 000 likes. Les personnes dans la section des commentaires ont évoqué le problème de l’utilisateur et ont commenté leurs dilemmes.

C’est génial

J’ai 15rs dans ma banque, mais j’ai quand même ajouté l’iPhone 12 dans mon panier — GIRI. D 💞 (@DudekulaGiri) 23 septembre 2022

Un utilisateur a dit : « C’est super. J’ai 15rs dans ma banque, mais j’ai quand même ajouté l’iPhone 12 dans mon panier.

utilisation de la carte de crédit karlo aur sapin desh chhod dena ek mahine baad – Ankita (@unbiasedseculr) 22 septembre 2022

Un autre utilisateur a proposé une solution amusante qui disait « utilisez une carte de crédit, puis quittez le pays », ce qui implique qu’il n’aurait pas besoin de payer le montant s’il le faisait.

Aap fir bhi humare OOF Vente moi best sellers shop kar paoge 😍 — Bewakoof (@bewakoof) 22 septembre 2022

Le tweet a tellement attiré l’attention que la célèbre marque de vêtements Bewakoof s’est également jointe à la fête. Ils ont posté un commentaire de leur pseudo officiel qui se traduisait par “Vous pouvez toujours acheter les meilleurs vendeurs de notre vente OOF”, indiquant que Rs 762 est suffisant pour acheter sur leur site Web.

