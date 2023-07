Un homme avec un couteau tue 6 personnes à la maternelle en Chine avant d’être arrêté, selon la police et les rapports

BEIJING (AP) – Un homme armé d’un couteau a tué six personnes et blessé un lundi dans un jardin d’enfants du sud-est de la Chine, ont annoncé lundi la police et un reportage.

Un homme de 25 ans a été arrêté à la suite de l’attaque de 07h40 à Lianjiang, une ville de la province du Guangdong, selon un communiqué de la police. Les employés qui ont répondu au siège de la police de Lianjiang ont refusé de donner plus de détails.

Un média, Dafeng News, a cité un témoin non identifié disant que l’enfant de l’agresseur avait été heurté plus tôt par la voiture de l’une des personnes tuées à l’école. Il a indiqué que l’une des personnes tuées était une enseignante de la maternelle.

Dafeng News sur son site Web a cité une vidéo publiée en ligne qui, selon lui, montrait un homme portant un couteau passant devant la cour de récréation de la maternelle. Il a déclaré qu’une autre vidéo montrait au moins quatre personnes dans une mare de sang à l’extérieur de l’école.

Des attaques contre des jardins d’enfants en Chine sont régulièrement signalées, généralement imputées à la rancune ou à la maladie mentale, malgré le renforcement de la sécurité ordonné après la mort d’une vingtaine d’enfants en 2010. En 2020, un gardien d’école a été accusé d’avoir blessé 39 personnes avec un couteau.

La Chine interdit la plupart des possessions d’armes à feu. Les attaques personnelles sont généralement menées avec des couteaux ou des explosifs artisanaux.

The Associated Press