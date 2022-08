Un homme avec plus de 420 dossiers de police remis en liberté à Kelowna

Un homme avec des centaines de dossiers au dossier de la GRC de Kelowna a de nouveau été libéré à la suite de sa dernière arrestation et est soupçonné de continuer à vivre dans la ville.

Justin Wayne Collins a été menotté le 21 août pour agression, méfait, vol de courrier et violation d’une ordonnance de probation. Il a comparu devant un juge avant d’être libéré par les tribunaux sous d’autres conditions, mais on ne sait pas quelles sont ces conditions.

Const. Mike Della-Paolera a déclaré que Collins n’avait pas d’adresse fixe et que ses comportements “l’ont rendu inadapté à certains environnements de logement avec services de soutien.

“Justin Collins continue d’être lié aux services de santé, mais il n’accède pas systématiquement aux services de santé publique et il ne présente aucun signe d’amélioration de la santé dans la société.”

Collins, 45 ans, a généré un total de 421 dossiers de police, avec 64 accusations portées contre lui depuis 2016, notamment des agressions violentes, des vols qualifiés, des vols et des actes indécents.

Della-Paolera a récemment déclaré que le détachement de la GRC de Kelowna était «engourdi» par le cycle continu de la criminalité.

Il a dit qu’il s’agissait d’une “étape inhabituelle” pour avertir le public de la libération d’un délinquant, mais en raison de l’histoire de Collins, il crée une inquiétude pour la sécurité publique.

“Il existe de nombreuses conditions imposées par les tribunaux et des avis d’intrusion interdisant son accès public aux entreprises, cependant, Justin Collins n’a démontré aucun respect pour les tribunaux ou le système judiciaire et il ignore de manière flagrante les conditions imposées.”

Surint. Kara Triance a déclaré que Collins “n’a aucun respect pour la sécurité et le bien-être des autres”.

La GRC demande que si quelqu’un voit Collins enfreindre la loi ou créer des espaces dangereux, d’appeler le 911.

