Un homme avec des explosifs arrêté devant le Parlement suisse

La police de Berne a déclaré dans un communiqué qu’en début d’après-midi, “des agents de la sécurité fédérale ont remarqué un homme à l’entrée sud du bâtiment du Parlement dont l’apparence – il portait un gilet pare-balles et un étui d’arme – et le comportement étaient suspects”.

GENÈVE – La police de la capitale suisse a évacué mardi le Parlement et les bureaux connexes après qu’un homme portant un gilet pare-balles a été arrêté près de l’une de ses entrées et trouvé porteur d’explosifs.

Le suspect, qui n’a pas été identifié, subissait des examens physiques et mentaux, selon le communiqué. Le parquet fédéral et la police ont ouvert une enquête pénale. Il n’y avait aucune indication immédiate sur un motif possible.