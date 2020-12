JERUSALEM – L’école pour handicapés mentaux de la vieille ville de Jérusalem a tenu à préparer ses élèves palestiniens à des interactions avec la police israélienne. Il y avait de fréquents exercices de jeux de rôle, parfois avec de vrais agents d’un poste de police voisin jouant eux-mêmes: Comment dire bonjour. Comment présenter une pièce d’identité. Comment ne pas avoir peur. Iyad al-Hallaq, 31 ans autiste, était un élève vedette. Mais tôt un samedi, ces leçons lui ont échoué. Lorsque des policiers l’ont appelé le long de l’ancienne Via Dolorosa, il a pris la fuite. Il a été rapidement acculé et un officier recrue, sentant apparemment une menace, l’a tué par balle. La fusillade du 30 mai était si troublante – M. al-Hallaq n’était pas armé, ceux qui le connaissaient l’appelaient inoffensif, et des témoins ont dit que son professeur avait crié aux policiers qu’il était handicapé – que le Premier ministre Benjamin Netanyahu appelé ça une tragédie et le ministre de la Défense Benny Gantz a présenté des excuses.

Dans l’espoir de déclencher un mouvement «La vie palestinienne compte», des militants ont tenté de relier le meurtre de M. al-Hallaq à celui de George Floyd à Minneapolis cinq jours plus tôt, transformant son nom en cri de ralliement. Depuis lors, l’indignation suscitée par la brutalité policière s’est accrue après que les policiers et commandants ont été filmés en train de frapper et d’étouffer des manifestants anti-gouvernementaux. Les procureurs ont recommandé que l’officier qui a tiré sur M. al-Hallaq soit inculpé d’homicide involontaire coupable, mais une condamnation serait aussi exceptionnelle que le meurtre était choquant. Il est plus probable, selon les experts, que l’indignation se dissipera, que les poursuites s’effondreront et que peu de choses changeront. L’officier n’a pas encore été officiellement inculpé.

Mais le problème d’Israël avec la brutalité policière ne disparaît pas. Depuis au moins les années 1970, les efforts visant à contenir les policiers violents et à imposer la responsabilité de leurs actes ont échoué à plusieurs reprises. Le résultat est un système qui permet souvent aux agents de se tirer d’affaire pour tous, sauf les excès les plus accablants et publics, et parfois même pour ceux-là. La grande majorité des plaintes pour violence policière – 86% au cours de l’année la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles – ne font jamais l’objet d’enquêtes, selon les archives du ministère de la Justice. Celles qui ne donnent presque jamais lieu à des accusations criminelles ou même à des mesures disciplinaires.

Les critiques disent qu’une culture de l’impunité imprègne les forces de police, en particulier dans les cas de victimes appartenant à des minorités. Les Israéliens éthiopiens, les juifs ultra-orthodoxes et les militants de gauche sont victimes de manière disproportionnée, selon les critiques, tandis que les Palestiniens sont les plus durement traités. La force meurtrière, bien que rare, est exercée presque exclusivement contre les Arabes et d’autres minorités: sur 13 personnes qui auraient été tuées par la police l’année dernière, 11 étaient des Palestiniens et deux d’origine éthiopienne. «Les policiers savent qu’il n’y a pas de responsabilité, ils sont donc plus négligents lorsqu’il s’agit de certaines populations», a déclaré Fady Khoury, un avocat palestinien des droits humains. Des erreurs mortelles, comme celle qui a tué M. al-Hallaq, sont souvent attribuées à l’inexpérience. Les officiers les moins expérimentés, les recrues adolescentes remplissant leurs obligations militaires dans la police des frontières, sont régulièrement affectés aux points chauds les plus instables, comme la vieille ville de Jérusalem. Les policiers insistent sur le fait qu’ils ne tolèrent pas la brutalité dans les rangs. «Je ne connais aucun commandant qui souhaite un officier violent dans son unité», a déclaré le surintendant principal Arad Braverman, qui commande un détachement de 150 officiers de la police des frontières dans la vieille ville. «Je ne connais aucun commandant qui sache qu’il a un officier violent dans son groupe ou dans son unité et il ne les évince pas. L’utilisation croissante des caméras corporelles, a-t-il dit, rendra plus difficile de s’en sortir avec la brutalité. Et il a dit que les officiers étaient bien formés au bon usage de la force, avec des rappels avant chaque quart de travail et des études de cas mensuelles.