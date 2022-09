Un homme australien s’est vu refuser l’entrée au pub avec un chien d’assistance qui a reçu Rs 4,3 Lakh en compensation

Un homme d’Australie, qui s’est vu refuser l’entrée dans un pub avec son chien d’assistance, a remporté un procès anti-discrimination et a reçu 8 000 AUD, soit environ Rs 4,3 lakh à titre de compensation. L’incident a été signalé dans la région de la Sunshine Coast sur le continent.

Raymond Matthews était un client régulier du Woombye Pub près de chez lui. Le pub était le lieu de prédilection de Matthews pour une bière ou deux par semaine. Il était accompagné de son chien d’assistance, un Chihuahua nommé Coo-ee. “Habituellement, j’irais là-bas pour un poulet parmi et une bière, peut-être une ou deux fois par semaine”, a-t-il déclaré à 7News.

En 2017, la direction du pub change et une nouvelle équipe prend le relais. À partir de ce jour, Matthews s’est vu refuser d’amener son chien dans les locaux du pub et a été invité à laisser Coo-ee à l’extérieur. Matthews a déclaré que Coo-ee, cette fois, a failli se faire écraser “ayant dû rester dehors”. “Je suis retourné à l’intérieur et j’ai été renvoyé et exclu pendant un mois et je me suis fait passer pour le méchant”, a-t-il déclaré.

Matthews a essayé à plusieurs reprises de faire comprendre à la direction du pub l’importance de Coo-ee dans sa vie, mais cela n’a pas dissuadé. “Plus j’essayais de les convaincre, plus je ressemblais à un disque rayé. J’étais allé chez le médecin pour faire signer le chien en tant qu’assistant », a déclaré Matthews.

Cela a duré trois ans avant que Matthews ne décide d’intenter une action en justice contre les propriétaires du pub. Matthews a également trouvé des témoins qui ont témoigné à l’appui de son cas. Lorsque l’affaire a été entendue par le tribunal, il a été remarqué que la direction du pub avait enfreint une loi anti-discrimination. La requête a permis à Matthews d’obtenir une compensation de Rs 4,3 lakh, ainsi que des excuses, comme il l’a réclamé.

