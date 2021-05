Un homme australien qui prétend être le fils perdu du prince Charles et de Camilla dit que la fête des mères a été «  difficile  »

UNE AUSSIE qui prétend bizarrement être le prince Charles et l’enfant amoureux de Camilla dit que la fête des mères a été « difficile » pour lui.

Simon Dorante-Day, né au Royaume-Uni mais vivant maintenant dans le Queensland, affirme qu’il a été conçu en 1965 quand il dit que Charles et Camilla ont été liés pour la première fois de manière romantique.

Il prétend bizarrement qu’il est l’enfant secret du prince Charles et de Camilla

Le père de neuf enfants de 55 ans pense que le couple l’a conçu alors que Charles n’avait que 17 ans, et Camilla 18 ans et il a ensuite été adopté par une famille qui avait des liens avec la famille royale.

Dimanche a marqué la fête des mères en Australie, où vit désormais M. Dorante-Day, ce qui l’a incité à publier sur Facebook.

Il a dit: «C’est la fête des mères ici en Australie aujourd’hui.

«Alors une très bonne fête des mères à vous tous qui remplissez le rôle de mère où que vous soyez.

«Aussi, un gros câlin à tous ceux d’entre vous qui manquent à leur mère, qui n’ont jamais pu parler ou toucher leur mère, qui n’ont jamais connu leur mère et celles qui ont perdu ou ont dû abandonner leurs enfants.

Charles et Camilla n’ont pas répondu aux réclamations Crédits: Getty

«Elvie (sa femme) et moi avons l’impression de voir de nombreux membres de la famille royale chez nos enfants, mais celui-ci nous a ouvert les yeux», a-t-il déclaré.

« Je ressens ta douleur – Tous les jours, et je sais qu’elle aussi. »

Et il a ajouté plus tard: « Merci à tous pour les beaux commentaires, souhaits et messages sur le post de la fête des mères d’hier, toujours une journée difficile pour moi, vous avez certainement tous aidé. »

Sans surprise, Charles et Camilla n’ont pas répondu à ses revendications patrimoniales, mais il les a également diffusées dans des émissions de télévision telles que This Morning, où les animateurs ont été forcés de couper court à l’interview de mauvaise humeur après que l’épouse de Simon, Elvianna, ait juré.

Il dit que ses grands-parents adoptifs Winifred et Ernest ont travaillé comme cuisinier et jardinier pour la reine et le prince Philip et lui ont dit « plusieurs fois » qu’il était l’enfant de Charles et Camilla.

Il a même comparé une photo de son fils Liam au monarque alors qu’elle était dans la vingtaine et a dit qu’il était «époustouflé» quand il a vu les images côte à côte pour la première fois.

Simon Dorante-Day a partagé cette image côte à côte de son fils et de la reine Crédit: Facebook

Charles parle à Camilla Parker Bowles lors d’un match de polo en 1975 Crédits: Rex

«Oui peut voir la ressemblance. Aussi beaucoup d’autres personnes de tous côtés. La famille du prince Philip. Aussi la famille royale. Je pense que vous avez le même type de traits que Philip », a écrit une femme.

M. Dorante-Day a partagé la nouvelle image de comparaison sur sa page Facebook où elle a rapidement reçu des centaines de réactions et de commentaires, rapporte news.com.

Les utilisateurs ont commenté: «Ce serait merveilleux s’il sortait. Ce serait bien pas mal. Les gens seraient du côté.

«Oui, j’ai vu la ressemblance de Liam avec Elizabeth sur la photo que vous avez partagée aujourd’hui et j’ai pensé, wow», a déclaré un autre.

« Trop de similitudes entre vous-même, vos enfants et les autres pour que ce ne soit qu’une simple coïncidence ou une théorie du complot. »

Simon est né à Gosport, Hamps, en avril 1966, il a même déposé des papiers devant la Haute Cour dans le but de forcer le duc et la duchesse de Cornouailles à passer un test ADN.