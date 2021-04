L’incident impliquant l’homme de 42 ans s’est produit l’année dernière le 22 avril. Deux policiers ont arrêté Pusey alors qu’il conduisait sa Porsche à 149 km / h sur l’autoroute de l’Est. Deux autres agents les ont rejoints sur les lieux. Puis un camion a viré dans la voie de secours, blessant mortellement les quatre flics, mais laissant Pusey indemne.

https://t.co/ivdlZ5ezim – Chelsea Hetherington (@chelsea_hetho) 22 avril 2020

La réaction de l’homme à ce qui s’est passé a fait de lui l’une des personnes les plus insultées d’Australie. Il a sorti son téléphone et, au lieu d’appeler à l’aide, a commencé à filmer la scène, à zoomer sur les victimes et à faire un commentaire courant, appelant ce qui est devenu la plus grande perte de vies policières dans l’histoire de Victoria. «F ** king justice.»

Fin mars, l’homme a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation – outrage à la décence publique, possession de drogue, conduite imprudente mettant en danger des blessures graves et excès de vitesse. Mercredi, le tribunal du comté de Victoria l’a condamné à 10 mois de prison pour le premier d’entre eux – ce qui découle de sa conduite lors de l’accident. Ses autres accusations seront résolues ultérieurement, ce qui signifie que même si sa peine de prison expirera dans quelques jours, Pusey restera probablement en détention.

La décision du tribunal a laissé de nombreuses personnes insatisfaites. Le mari de l’un des officiers a appelé la sentence «Totalement inapproprié» Compte tenu du « scandaleux » nature du comportement de Pusey. Wayne Gatt de l’Association des policiers de Victoria a appelé le défendeur un « Lâche sans âme » qui vit pendant «Quatre héros honnêtes sont morts» et a dit que «Jugement pour des gens comme celui-ci, cela n’arrive pas au tribunal.»

Chacun de nous fera face à notre mortalité un jour. Quand son jour viendra, j’espère qu’il affrontera la même froideur et la même insensibilité dont il a fourni à mes membres face aux leurs.

Le juge Trevor Wraight, qui a précédemment appelé Pusey « Probablement l’homme le plus détesté d’Australie, » n’a pas non plus tiré de coups de poing lors de la détermination de la peine. Il a dit que ce que le défendeur a fait était «Cruel et honteux», mais a reconnu son plaidoyer de culpabilité et ses excuses aux familles des flics comme preuve de remords sincères. Il a également souligné que contrairement à ce que certaines personnes croient, Pusey n’était pas responsable des morts tragiques.

Plus tôt en avril, le conducteur du camion qui a causé l’accident mortel a été condamné à 22 ans. Il a plaidé coupable à huit chefs d’accusation de divers crimes. Le tribunal a appris que lorsque l’incident s’est produit, il conduisait sous l’influence de la drogue, alors qu’il souffrait de manque de sommeil, ce qui lui a fait éprouver des délires psychotiques. Le directeur de la société de transport, qui aurait fait pression sur le chauffeur pour qu’il travaille dans un état délirant, conteste actuellement les accusations d’homicide involontaire coupable.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!