Un homme australien échappe à la quarantaine en réduisant les draps suspendus au quatrième étage

Un homme de la ville australienne de Perth a échappé à la quarantaine obligatoire dans un hôtel en réduisant une corde faite de draps attachés ensemble depuis une fenêtre du quatrième étage, a annoncé mardi la police.

Après son arrivée dans la ville de la côte ouest sur un vol inter-États au départ de Brisbane, l’homme s’est vu refuser sa demande d’entrée en vertu des règles strictes d’entrée aux frontières de l’État destinées à empêcher le virus d’entrer d’ailleurs dans le pays.

L’homme a reçu l’ordre de quitter l’État dans les 48 heures et d’être emmené dans un hôtel pour une quarantaine temporaire, mais juste avant 1h00 du matin mardi (17h00 GMT lundi) « il a grimpé par la fenêtre de la chambre du quatrième étage à l’aide d’un corde faite de draps et a fui la région », a déclaré la police de l’Australie-Occidentale dans un article sur Facebook.

Ils ont également posté des photos de la corde de fortune suspendue à une fenêtre au dernier étage du bâtiment en brique jusqu’à la rue.

La police a arrêté l’homme de l’autre côté de la ville environ 8 heures plus tard et l’a accusé de ne pas avoir obtempéré à une instruction et d’avoir fourni des « informations fausses/trompeuses ». virus, et ils n’ont pas non plus donné de raison pour ses actions présumées.

L’Australie a enregistré beaucoup moins de cas de coronavirus et de décès que de nombreux autres pays développés en partie parce qu’elle a fermé les frontières nationales et intérieures et imposé une quarantaine obligatoire à l’hôtel pour toute personne arrivant de l’étranger ou – pendant les épidémies – d’un autre État.

La politique a cependant entraîné une série d’évasions, dont une femme accusée ce mois-ci d’avoir descendu deux balcons et d’avoir enfoncé une porte pour échapper à la quarantaine dans le centre régional du nord-est de Cairns.

