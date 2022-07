Un homme au volant d’une maison en flammes sauve 5 enfants

Un homme de l’Indiana est salué comme un héros par les autorités locales après être entré dans une maison en flammes la semaine dernière et avoir sauvé la vie de plusieurs enfants piégés à l’intérieur de la structure en feu.

Nicholas Bostic, 25 ans, conduisait à Lafayette, Indiana, juste après minuit le 11 juillet, lorsqu’il a vu une maison en feu, selon un communiqué de presse du département de police de Lafayette et s’est arrêté dans l’allée de la maison.

Bostic a pu entrer par une porte dérobée qui était ouverte et a commencé à vérifier s’il y avait quelqu’un dans la maison, selon le communiqué. Alors qu’il montait à l’étage, il a trouvé quatre enfants – âgés de un à 18 ans – endormis et les a réveillés, les aidant à s’échapper de la maison.

Une fois que Bostic a réussi à faire sortir les enfants de la maison, il a appris qu’un cinquième enfant, une fillette de six ans, était toujours à l’intérieur. En rentrant, il a cherché la fille et quand il a entendu des pleurs, il l’a finalement localisée, a déclaré la police.

Bostic n’a pas été en mesure de trouver une issue au rez-de-chaussée alors que les flammes s’intensifiaient, a déclaré la police, et les deux seraient forcés de sauter par une fenêtre du deuxième étage pour se mettre en sécurité. Bostic a dû casser la fenêtre avec sa main pour l’ouvrir, selon le communiqué.

“J’ai essayé de trouver la porte dérobée, mais je ne l’ai pas trouvée et je ne voulais pas trop me perdre”, a déclaré Bostic à WLFI, affilié à CNN.

La police de Lafayette a posté vidéo dramatique sur les réseaux sociaux montrant le moment où les pompiers arrivent à la maison, et Bostic est ensuite vu marchant de la maison engloutie par les flammes avec la fille dans ses bras. Alors qu’il s’approche des pompiers, il tend la fille aux pompiers et s’assied par terre.

« Est-ce que le bébé va bien ? S’il vous plaît, dites-moi que le bébé va bien », demande Bostic pendant qu’il est soigné. Un policier confirme et lui dit : « Tu as bien fait, mec.

Bostic a été grièvement blessé lors du sauvetage, selon les autorités, souffrant d’inhalation de fumée et de profondes coupures au bras droit. La jeune fille “était miraculeusement indemne pour la plupart”, selon le communiqué.

Bostic a déclaré à WLFI qu’il avait peut-être un tendon sectionné au bras. “Le bas de mes mains est couvert d’ampoules comme si j’avais attrapé quelque chose de chaud. Je me souviens avoir vu des flammes à travers la fenêtre alors que je la frappais”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la police de Lafayette a déclaré à CNN que la famille allait bien et avait depuis rencontré Bostic chez un ami et à l’église. Les parents étaient partis pour la soirée et le jeune de 18 ans était avec les enfants, selon la police.

“Les actions héroïques de Nicholas Bostic ont sauvé des vies”, a déclaré la police de Lafayette dans le communiqué. “Son altruisme lors de cet incident est inspirant, et il en a impressionné beaucoup par son courage, sa ténacité et son calme inébranlable face à des dangers aussi périlleux.”

Un GoFundMe a été créé par la famille de Bostic pour l’aider à payer ses factures médicales.