Un homme au tribunal accusé du meurtre de la conseillère en ressources humaines Megan Newborough, 23 ans, retrouvée morte dans une ruelle de campagne

Un HOMME a comparu devant un tribunal pour avoir assassiné une conseillère en ressources humaines et jeté son corps dans une ruelle de campagne.

Ross McCullam est accusé d’avoir tué Megan Newborough, 23 ans, qui a été portée disparue avant d’être retrouvée près de Woodhouse Eaves, Leics, le 8 août.

La conseillère en ressources humaines, de Nuneaton, Warks, a été portée disparue la veille après avoir omis de rentrer chez elle après une date en ligne.

Aujourd’hui, McCullam, 29 ans, a comparu devant le tribunal de la Couronne de Leicester, accusé du meurtre de Megan.

Il est resté impassible lorsqu’il est apparu par liaison vidéo portant un t-shirt noir et un jean, et n’a parlé que pour confirmer son nom, son âge et son adresse.

McCullam n’était pas tenu de plaider coupable car les rapports psychiatriques n’avaient pas été préparés pour l’affaire.

Le juge Timothy Spencer a déclaré au tribunal qu’il était « consterné » par les retards et a fixé la date d’un procès pour meurtre de trois semaines le 7 mars de l’année prochaine.

Renvoyant McCullam en détention, le juge a ajouté: « M. McCullum, une date de procès est fixée au 7 mars.

« Vous devez être vu par divers professionnels de la santé et il y aura une autre audience devant moi le 26 novembre lorsque nous verrons quels progrès ont été réalisés.

« Vous êtes placé en détention provisoire, merci. »

Une dizaine de membres de la famille de Megan ont rempli une rangée de la galerie publique et sont restés silencieux pendant les 20 minutes d’audience.

Ils avaient auparavant rendu hommage à leur « fille chérie » qu’ils décrivaient comme la personne « la plus généreuse, la plus aimante et la plus attentionnée ».

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point nous, en tant que famille, avons le cœur brisé et dévasté.

« Megan était la personne la plus généreuse, aimante et attentionnée et on nous a volé notre fille chérie.

« Nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu jusqu’à présent, mais demandons que nous soyons autorisés à pleurer en paix. »