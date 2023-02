Un homme au nez ressemblant à un pénis se fait restructurer gratuitement

Un homme qui souffrait d’une maladie qui transformait son nez en une structure “ressemblant à un pénis” a transformé sa vie après une rencontre fortuite avec le Dr Thomas Romo et a obtenu une restructuration nasale gratuite.

Conrado Estrada a passé six ans avec une maladie débilitante qui a fait que son nez ressemblait à la partie intime d’un homme. Le médecin l’avait engagé pour peindre sa maison et au premier coup d’œil, il pouvait voir qu’il y avait quelque chose avec son visage.

News.com.au a rapporté que le Dr Thomas avait déclaré: “On dirait qu’il y a un pénis sur son nez”, pensai-je en m’approchant de lui. “Mais, en y regardant de plus près, j’ai réalisé que j’avais déjà vu cette condition auparavant.”

Le docteur Thomas s’est avéré être le directeur de la chirurgie plastique reconstructrice du visage dans un hôpital aux États-Unis et il était au courant de l’état du peintre. Connue sous le nom de rhinophyma, la maladie est une maladie progressive qui provoque une peau épaissie, boutonnée et piquée au bout du nez en raison de l’hypertrophie des glandes sébacées.

Le médecin s’est rendu compte que l’état de Conrado était grave et que le nez était devenu si énorme et long qu’il couvrait sa bouche et atteignait sa lèvre inférieure. Il s’est ensuite présenté à Conrado et a essayé de mieux comprendre son état.

Conrado a expliqué qu’il avait du mal à manger et à respirer et que son estime de soi avait pris un énorme coup car les gens le regardaient bizarrement. L’homme était sans espoir quant à son état car il avait consulté plusieurs spécialistes mais n’avait jamais obtenu de solution. Le docteur Thomas a donc proposé de réaliser gratuitement l’opération de restructuration. En effet, Conrado n’était pas en mesure de payer le traitement de sa maladie rare.

Dès que l’opération de Conrado a été réussie, la personnalité de l’homme s’est améliorée et il était un homme plus confiant et plus heureux qu’il ne l’avait jamais été. Le Dr Thomas a expliqué qu’il dirigeait une fondation nommée Baby Face Foundation, qui offrait des chirurgies du visage aux enfants défavorisés et qu’il souhaitait étendre son soutien à l’homme.

