Un homme au moment hilarant est attaqué par Boris Johnson alors que le Premier ministre souriant dit “comment allez-vous” dans une vidéo bizarre de Snapchat

C’est le moment hilarant où un homme est perquisitionné par Boris Johnson alors que le Premier ministre souriant dit : “Comment allez-vous ?”

Une vidéo bizarre de Snapchat montre M. Johnson dans un gilet pare-balles entouré de plusieurs policiers dans la propriété.

Boris Johnson a été filmé lors d’une descente de police 1 crédit

Le Premier ministre a dit: “Comment allez-vous?” 1 crédit

Le PM a rejoint la Met Police lors du raid dans le sud de Londres Crédit : Getty

L’homme qui a filmé la scène a déclaré: “C’est vraiment fou.” 1 crédit

Un homme enregistrant la vidéo dit “wagwan Boris”, ce à quoi le PM répond : “Comment ça va ?”

Dans une vidéo séparée, il a déclaré: “C’est vraiment fou. J’ai vu Boris Johnson sur mon visage.

“Savez-vous à quel point j’étais ivre hier soir ? Je me sens comme un fou.

“Je me suis réveillé avec un raid à 6 heures du matin et Boris Johnson est dans mon visage. Frère, comment diable ai-je été perquisitionné et Boris Johnson est là?”

Et dans un autre, il a dit: “J’ai l’impression d’être dans un film, fam. C’était bizarre.”

Cela survient après que Boris Johnson a semblé défendre la police contre les accusations d’être “trop ​​​​éveillé”, alors qu’il a profité de ses derniers jours en tant que Premier ministre pour souligner son bilan en matière de lutte contre le crime.

Le Premier ministre, qui quitte ses fonctions lorsque la recherche d’un nouveau chef par le Parti conservateur se termine la semaine prochaine, a défendu les antécédents de son gouvernement en matière de maintien de l’ordre et a affirmé que son poste de Premier ministre avait réprimé durement la criminalité de quartier.

M. Johnson parlait aux radiodiffuseurs alors qu’il assistait à un raid avec des officiers spécialisés près de Lewisham, dans le sud de Londres, où des drogues de classe B, des accessoires et une ligne téléphonique suspectée de drogue ont été trouvés, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

Cela survient alors que le Telegraph a rapporté que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, ordonnait aux officiers de se concentrer sur les bases du maintien de l’ordre, avec un rapport du groupe de réflexion Policy Exchange avertissant que le public a le sentiment que la police est distraite par des causes “réveillées”.

M. Johnson a déclaré: “Regardez la criminalité de quartier, qui est la chose qui affecte vraiment la qualité de vie de la plupart des gens dans ce pays, et elle a baissé d’environ 38% par rapport à 2019 depuis l’arrivée de ce gouvernement.

“Je pense que c’est un grand effort de la part de la police, pas seulement de la police métropolitaine, de la police de tout le pays.

“Et ce que vous voyez, c’est environ 13 700 policiers de plus dans les rues. Cela aide, cela fait une différence.”

Le Premier ministre a fait référence à la loi récemment adoptée sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux comme exemple de la manière dont son gouvernement a donné aux agents les moyens de lutter contre la criminalité.

Le gouvernement affirme que plus de 13 790 policiers supplémentaires ont été embauchés en Angleterre et au Pays de Galles dans le cadre de l’engagement de M. Johnson de mettre 20 000 policiers supplémentaires dans les rues.

La campagne de recrutement est intervenue après que le nombre de policiers en Angleterre et au Pays de Galles a chuté de plus de 20 000 entre 2009 et 2018, avec des gouvernements dirigés par les conservateurs au pouvoir à partir de mai 2010.

Il a déclaré: “Ce qui fait également une différence, c’est de donner à la police les pouvoirs dont elle a besoin pour infliger aux criminels les peines sévères qu’ils méritent, et c’est ce que nous avons mis en place dans notre législation. Je suis ravi de voir que cela a un effet, mais je ‘ Je suis également ravi de voir l’activisme et l’énergie de la police ici à Londres.

“Oui, bien sûr, nous devons rendre notre société toujours plus sûre, mais vous regardez ce qu’ils ont fait : 38 % de réduction de la criminalité dans le quartier, je pense que c’est une réalisation énorme.”

Le Premier ministre a également semblé minimiser les inquiétudes selon lesquelles la police serait distraite par des problèmes «réveillés».

“Eh bien, je viens de les voir. Je vous dis quoi, je viens de voir une bande de policiers qui ont réveillé pas mal de trafiquants de drogue ce matin et ils les ont réveillés bien avant qu’ils ne s’attendaient à prendre leur petit-déjeuner.” il a dit.

“Ils les ont réveillés avec des mandats, et ils les ont réveillés avec la nouvelle qu’ils étaient en état d’arrestation pour avoir semé la misère dans les communautés de Londres.

“Et c’est ce que je veux que la police fasse, c’est ce que Priti veut qu’elle fasse.

“Je les remercie pour ce qu’ils font. Ils font un travail absolument fantastique.”

M. Johnson a également fait référence à son bilan en matière de prévention du crime, car il a esquivé une question sur la façon dont il aimerait qu’on se souvienne de lui.

Il a répondu: “Je pense en tant que Premier ministre qui en trois ans a contribué à faire baisser la criminalité de quartier de 38%, grâce au travail de la police métropolitaine et d’autres. Merci beaucoup.”

Cela survient alors qu’une nouvelle enquête suggère que l’expérience des recrues de la police dans le cadre de l’offre du gouvernement d’embaucher 20 000 agents supplémentaires est “moins positive” pour les personnes issues de minorités ethniques.

Quelque 10 206 nouveaux policiers des 43 forces ont été invités à participer à l’enquête en ligne du programme Police Uplift entre mars et avril de l’année dernière et 34 % (3 462) ont répondu.

Il a montré que 91% des répondants blancs étaient satisfaits de leur rôle de policier, contre 85% de ceux issus de minorités ethniques noires, asiatiques, mixtes ou autres.

Dans l’ensemble, environ 90 % des nouvelles recrues étaient soit « très satisfaites », soit « plutôt satisfaites » de leur emploi.

Mme Patel a déclaré: “J’ai fait de ma priorité d’avoir plus de policiers dans nos rues, de réduire la criminalité, de protéger le public et de traduire davantage de criminels en justice.

“Cette enquête montre que le relèvement de 20 000 officiers fournit la prochaine génération d’officiers hautement motivés et soutient des forces comme la police de Thames Valley dans la lutte contre les violences graves.

“Avec 13 790 agents supplémentaires déjà recrutés et un niveau élevé de satisfaction au travail, cette campagne de recrutement sans précédent contribuera à protéger les communautés, à assurer la sécurité des maisons et des rues et à lutter contre les criminels violents.”

Boris Johnson regarde une réponse armée lors d’une visite à la police de Thames Valley Crédit : AFP