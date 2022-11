Un homme attrape un serpent géant caché dans un scooter à mains nues

Les serpents ont tendance à se glisser dans les endroits les plus sournois et à se cacher. Aussi amusant que cela puisse paraître, c’est horrifiant en même temps. Dans un incident similaire, un serpent a été surpris caché à l’intérieur d’un scooter. Une vidéo qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux montre un homme sortant le serpent à mains nues. L’homme est un défenseur de l’environnement et tente de sauver le cobra géant. La vidéo a été initialement publiée par Avinash Yadav, qui est un écologiste et il publie régulièrement des clips intéressants sur différentes espèces de serpents.

Dans le clip, l’homme ouvre d’abord l’avant du scooter à l’aide d’un outil. Plus loin dans la vidéo, on peut le voir sortir le serpent avec ses mains. Comme il continue de tirer le serpent, il n’y a pas de fin. Regarde:

La vidéo a réussi à rassembler plus de 29 000 vues et a plusieurs commentaires.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo d’un python avalant un cerf entier en quelques secondes est devenue virale. Partagé sur Instagram, le clip montre le reptile avalant rapidement sa proie. Le lieu de l’incident n’a pas été mentionné. Cependant, de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’il s’agissait d’un python birman. La vidéo commence par le python ouvrant sa large bouche. Plus loin dans la vidéo, vous pouvez le voir avaler un cerf entier. De plus, un homme à côté du python peut être vu tapant son corps sans aucune crainte.

Dans un autre incident similaire, un python de 22 pieds de long a mangé une femme de 54 ans en Indonésie. Selon la police, une recherche a commencé après que la victime, identifiée comme étant Jahrah, 54 ans, ne soit pas rentrée chez elle après avoir ramassé du caoutchouc dans une plantation de la région de Jambi. S’adressant à CNN Indonésie, le chef de la police de Betara Jambi, AKP Herafa, a déclaré que le mari de la victime avait fouillé toute la zone. Il n’a trouvé que ses sandales, son foulard, sa veste et son couteau. Le lendemain, le mari, avec son équipe de recherche, est tombé sur un serpent géant avec un abdomen enflé.

