Un homme attend 21 heures dans la file d’attente pour obtenir le premier

Aluminium de qualité aérospatiale, bordures ultra-fines, appareil photo de 48 mégapixels et bien plus encore sont les qualités de la nouvelle série iPhone 16. Cependant, le sujet de discussion doit être un jeune homme nommé Ujjwal de Mumbai, qui a fait la queue pendant 21 heures avant de devenir le premier client de la journée.

Selon lui, ce n’était pas une première. Fan avoué d’Apple, Ujjwal s’est donné pour mission d’être en tête de la file d’attente pour chaque sortie d’un nouvel iPhone. L’année dernière, il a attendu 17 heures pour être le premier à acheter l’iPhone 15, et cette année, il a dépassé ce délai, renforçant ainsi son engagement envers les produits Apple.

À la tombée de la nuit, Ujjwal n’était pas seul. Des dizaines de personnes l’avaient rejoint dans la file d’attente et, au matin, la foule avait grossi jusqu’à atteindre des centaines. L’excitation était évidente lorsque les portes de l’Apple Store se sont finalement ouvertes et qu’Ujjwal est entré en tant que premier client, accueilli par les acclamations du personnel et des autres fans d’Apple.