Un homme atteint une couchette d’essence à cheval au milieu d’une pénurie de carburant au Royaume-Uni

Un homme qui a atteint une station-service à Surrey dans un mode de transport improbable attire l’attention. On peut dire qu’il a trouvé une solution à l’ancienne et a opté pour un trajet fiable. Le 28 septembre, une personne est entrée à cheval sur le parvis de recharge Shell à Thames Ditton of Osterley, dans l’ouest de Londres.

Une vidéo, devenue virale sur Internet, montre Gus Lee-Dolphin trottant devant une longue file d’automobilistes attendant dans l’espoir d’obtenir du carburant. Les images, prises de son point de vue, l’ont capturé en train de se moquer des conducteurs faisant la queue à la gare, alors qu’il s’en allait. Gus a filmé ses ébats près de chez lui et a ensuite partagé le clip sur Instagram. Le clip a commencé à circuler après qu’une page de mèmes populaire sur la plate-forme l’ait repartagé.

La vidéo a accumulé des millions de millions de vues et plusieurs commentaires amusés. Le farceur, assis sur le dos du destrier alezan, raconta plus tard à Storyful qu’il montait à cheval pour la première fois.

La semaine dernière, Gus a conduit son vélo à la pompe à essence dans une autre farce légère. Il a partagé une vidéo du voyage dans laquelle on l’entendait chanter : « Faire la queue pour l’essence, faire la queue pour l’essence, nous n’avons pas besoin d’essence, parce que je suis à vélo. »

Gus a également posté une photo heureuse de lui assis à cheval.

La majorité des pompes à carburant au Royaume-Uni se sont taries après que les achats de panique aient compensé une demande sans précédent dans le pays. Après une semaine chaotique, les ministres britanniques ont déclaré jeudi que la situation était sous contrôle. La semaine dernière, de longues files d’attente de voitures attendent de faire le plein de carburant au milieu d’une crise de livraison aiguë. Du remplissage de vieilles bouteilles et bidons d’essence aux combats majeurs dans les stations-service entraînant des embouteillages excessifs sur les routes très fréquentées, une grande partie de la Grande-Bretagne a été perturbée. L’ampleur de la crise des stations-service est devenue évidente lorsque le gouvernement britannique a mis de nombreux soldats en attente pour faire face aux problèmes d’approvisionnement.

