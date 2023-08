Un homme atteint d’un trouble du sommeil rare s’apprête à « faire l’impossible » à l’Ironman de Penticton

Le rêve de près de 15 ans de Clive Bradley est sur le point de se réaliser, mais l’idée qu’il devienne réalité aurait semblé impossible il y a à peine cinq mois.

L’athlète multisports de 24 ans souhaite participer au triathlon Ironman Canada de Penticton depuis qu’il a déménagé à Penticton alors qu’il était au collège.

Il a regardé avec émerveillement des milliers de spectateurs enthousiastes applaudir les compétiteurs de classe mondiale endurer les épreuves exténuantes de course, de natation et de vélo qui composent l’Ironman de Penticton.

Vivant maintenant à Lethbridge, en Alberta. avec sa jeune mariée, Bradley a passé toute l’année dernière à croire que 2023 allait enfin être l’année où il participerait à la course.

Mais après plusieurs mois d’entraînement six jours par semaine, sa vie a officiellement changé.

En avril 2023, Bradley a reçu un diagnostic de narcolepsie de type 1, un trouble du sommeil rare qui affecte la capacité du cerveau à contrôler les cycles veille-sommeil.

Selon ses propres mots, il pouvait s’endormir à des moments aléatoires de la journée, que ce soit lorsqu’il faisait du vélo ou qu’il allait nager.

« C’est si effrayant, » dit-il. « Faire n’importe quelle activité comme celle-là vient maintenant avec beaucoup d’émotion. »

Malgré tout, Bradley a continué à s’entraîner « à travers la peur » et le 27 août, il participera à l’Ironman Canada de Penticton pour la toute première fois.

« Mon rêve d’être dans l’Ironman a toujours été plus fort que toutes les circonstances de la vie », a-t-il déclaré.

Bradley dit qu’il a subi les effets de la maladie pendant la majeure partie de sa vie, y compris lorsqu’il a commencé à participer à des épreuves de triathlon en tant qu’élève du secondaire à l’école secondaire Princess Margaret. Sa fatigue accrue au cours de ces années était simplement considérée comme « normale » pour quelqu’un de son âge, a-t-il déclaré.

C’était à l’été 2020 lorsque sa femme a remarqué que quelque chose n’allait pas, car Bradley dormait régulièrement au milieu de la journée après le travail et semblait perdre du tonus musculaire à chaque fois qu’il riait.

Il a fallu attendre ce printemps pour que des réponses concernant sa santé soient enfin révélées, mais non sans difficultés.

Bradley a failli se noyer dans une piscine de Lethbridge plus tôt cette année, après avoir souffert d’une léthargie accrue et d’une perte de tonus musculaire dans l’eau. Il a été sauvé par un travailleur à l’intérieur de la tour de sauvetage de l’établissement après qu’un membre du public a remarqué ce qui se passait et a commencé à appeler à l’aide.

« Si personne n’avait été dans la piscine, je serais mort », se souvient le jeune homme de 24 ans. « Il n’y a pas de sortie d’une de ces attaques à moins que vous ne soyez parfaitement calme, mais maintenant c’est dans mon esprit, et si cela se produisait dans le lac Okanagan? »

Cet incident n’était que le début d’un printemps difficile pour Bradley, qui à ce moment-là en était à huit mois dans ses efforts d’entraînement Ironman Canada.

« Le mois de mars (2023) a été le mois le plus difficile de toute ma vie », a déclaré Bradley. « C’était une période vraiment effrayante parce que j’étais au milieu de l’entraînement, entre faire tous ces tests et devoir attendre qu’un médecin soit diagnostiqué », a-t-il déclaré.

« Si je pouvais faire Ironman avec la narcolepsie, alors les autres personnes qui vivent avec ça sauraient qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent. »

Bien qu’il vive maintenant dans la ville natale de sa femme et qu’il travaille dans un magasin de vélos à Lethbridge, l’athlète multisports affirme qu’il n’y a pas d’autre endroit au monde où il préfère atteindre ses objectifs que dans Peach City.

« Je me considère toujours comme un gars de Penticton, donc ce serait incroyablement spécial et profond de le faire là-bas », a-t-il déclaré.

« La raison pour laquelle je suis qui je suis, c’est à cause de Penticton », a-t-il déclaré. « C’est là que j’ai trouvé mon amour pour le vélo de montagne et le vélo en général et je suis très reconnaissant parce que je pense que Penticton était le meilleur endroit où je pouvais vivre. »

Bradley dit qu’il veut terminer la course Ironman de plus de 200 kilomètres en moins de 17 heures, mais veut également sensibiliser et collecter des fonds pour la maladie « sous-diagnostiquée ».

Il s’est associé au groupe à but non lucratif Wake Up Narcolepsie et prévoit de collecter des fonds via leur site Web pendant qu’il participera à Ironman plus tard ce mois-ci.

« Je considère qu’il est de mon devoir de m’impliquer comme ça », a déclaré Bradley. « Maintenant, je vais vivre mon rêve à Ironman et, espérons-le, amasser de l’argent pendant que j’y suis. »

