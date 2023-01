Un homme atteint du syndrome de Down emmène son neveu en balade ; Internet l’appelle “précieux”

Une vidéo réconfortante d’un oncle trisomique réalisant le souhait de conduire avec son neveu a laissé Internet ému. La condition due à un trouble génétique du chromosome 21 entraîne des retards de développement et intellectuels qui rendent les activités normales, y compris la conduite, une tâche difficile pour un patient. C’est la même raison pour laquelle l’homme du clip pensait qu’il ne serait jamais capable de conduire une voiture tout seul. Cependant, après avoir vu d’autres conduire leurs neveux, c’est devenu le désir le plus profond de l’homme de faire de même.

Pour satisfaire son désir inné, les membres de la famille ont trouvé une solution consistant à introduire un tour de tondeuse à gazon pour le duo oncle-neveu. Maintenant, de courtes images des deux profitant d’une promenade amusante à l’extérieur de leur maison gagnent plusieurs cœurs en ligne. Si l’on se fie à la vidéo, l’oncle semble extrêmement ravi et fier alors que son neveu est assis sur ses genoux. Dans le clip, l’oncle sort d’abord le véhicule de ce qui semble être un garage, puis il récupère le neveu à la porte d’entrée de la maison, puis fait un tour à proximité de leur résidence. La page Twitter Good News Movement a partagé le clip en ligne avec la légende : “Oncle trisomique est enfin capable de conduire son neveu”. Regardez la vidéo ici :

Avec plus de dix mille vues, le clip a suscité des éloges et une adulation immenses de la part de plusieurs utilisateurs du site de micro-blogging. L’un d’eux a écrit : “Internet (et Twitter en particulier) a besoin de plus de comptes pour publier ce genre de choses”.

Internet (et @Twitter en particulier) a besoin de plus de comptes affichant ce genre de choses. <3— Le joueur froid (TCGJoe) (@TCGJoeOG) 23 janvier 2023

Un autre l’a salué comme “oncle génial”.

Pendant ce temps, un utilisateur a qualifié le lien de l’oncle-neveu de “précieux”.

Dans un cas similaire, un aspirant chanteur country de Virginie-Occidentale est devenu une session virale après avoir téléchargé une vidéo émouvante d’une session de chant impromptue aux côtés de son oncle atteint du syndrome de Down.

Dans le clip, le duo a été vu en train de jouer de la musique alors qu’ils créaient une nouvelle couverture de “He Stopped Loving Her”. Alors que le neveu joue de la guitare musicale, son oncle a été aperçu en train de chanter des lignes occasionnelles du morceau. À un moment donné, la paire semble également être en accord alors qu’elle chante avec une pure passion.

