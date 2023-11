Un homme atteint de la maladie de Parkinson peut à nouveau marcher grâce à un appareil implanté dans la colonne vertébrale

Marc Gautier peut désormais descendre seul un escalier. Neurorestauration

Un homme atteint de la maladie de Parkinson depuis 30 ans pouvait à peine marcher seul et devait rester à la maison.

Les scientifiques ont implanté un dispositif dans sa colonne vertébrale qui stimule les muscles de ses jambes avec des impulsions électriques.

Deux ans plus tard, il peut monter les escaliers, faire du shopping et marcher près de six kilomètres de manière autonome.

Un homme atteint de la maladie de Parkinson il y a près de 30 ans et qui pouvait à peine marcher seul peut désormais monter les escaliers et sortir de façon autonome grâce à un dispositif potentiellement révolutionnaire implanté dans sa moelle épinière.

Marc Gautier, 62 ans, originaire d’une petite ville près de Bordeaux, en France, vit avec la maladie de Parkinson depuis l’âge de 36 ans et a été contraint d’arrêter son travail d’architecte il y a trois ans lorsque sa mobilité est devenue si mauvaise qu’il tombait cinq à six fois. par jour, ce qui signifiait qu’il devait souvent rester à la maison.

“Je ne pouvais pratiquement plus marcher sans tomber fréquemment, plusieurs fois par jour. Dans certaines situations, comme en entrant dans un ascenseur, je piétinais sur place, comme si j’étais figé là”, a déclaré Gautier dans un communiqué.

Deux ans après l’implantation chirurgicale de l’appareil, il peut à nouveau faire de nombreuses choses qu’il appréciait auparavant.

“Tous les dimanches, je vais au lac et je marche environ six kilomètres. C’est incroyable”, a-t-il déclaré.

L’implant stimule les fibres sensorielles reliées aux muscles

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative dans laquelle les gens n’ont pas assez dopamine – un neurotransmetteur responsable de nombreuses fonctions corporelles – dans leur cerveau, ce qui peut entraîner des symptômes physiques, notamment de la rigidité et des tremblements.

La maladie de Parkinson touche plus fréquemment les personnes âgées et les hommes, avec des symptômes apparaissant généralement chez les personnes de plus de 50 ans, mais elle peut également survenir chez les personnes de moins de 40 ans.

Les traitements comprennent généralement la prise de dopamine et une stimulation cérébrale profonde, où des électrodes implantées dans le cerveau produisent des impulsions électriques qui affectent l’activité cérébrale. Ceux-ci sont généralement efficaces, mais peuvent cesser de fonctionner à mesure que l’état du patient s’aggrave avec le temps.

Environ 90 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson avancée éprouvent des problèmes de marche, tels que des troubles de la marche, des problèmes d’équilibre et des épisodes de gel de la démarche, qui réduisent leur qualité de vie, co-auteure de l’étude Jocelyne Bloch, directrice du centre de traitement NeuroRestore qui recherche neurotechnologies implantables, et neurochirurgien senior traitant au CHU de Lausanne, en Suisse, a déclaré dans une vidéo de presse.

Des scientifiques suisses et français ont travaillé au développement du nouveau traitement en concevant et en implantant un dispositif, appelé neuroprothèse, dans la moelle épinière de Gautier.

Chez les personnes en bonne santé non atteintes de la maladie de Parkinson, les muscles bougent après avoir été stimulés par les fibres sensorielles. Dans le cas de Gautier, les fibres de ses jambes ont été affaiblies par la maladie de Parkinson, ce qui signifie que la boucle de rétroaction sensorielle n’était pas assez forte pour les faire bouger correctement, a déclaré le co-auteur Grégoire Courtine, professeur de neurosciences à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. conférence de presse. L’implant agit en stimulant les fibres sensorielles affaiblies attachées aux muscles des jambes.

“Donc, si vous imaginez le réflexe d’étirement, vous allez chez le médecin, il y a un tendon avec le marteau, vous frappez le tendon et puis vous avez un réflexe. C’est exactement cette voie que nous mobilisons avec la stimulation”, a-t-il déclaré. Gautier peut activer et désactiver lui-même la stimulation, selon les auteurs.

“Au lieu de nous concentrer sur la région du cerveau dépourvue de dopamine, nous avons pensé que nous pourrions nous concentrer sur la moelle épinière, qui est en fin de compte responsable de l’activation des muscles des jambes pour marcher”, a déclaré Courtine.

L’équipe a publié ses conclusions dans Médecine naturelle le lundi.

La marche de Gautier s’est améliorée presque immédiatement

Après l’implantation du dispositif, Gautier a rapidement vu sa marche s’améliorer, selon l’étude, et après plusieurs semaines de rééducation, elle était presque revenue à la normale.

Il utilise actuellement sa neuroprothèse environ huit heures par jour, l’éteignant uniquement lorsqu’il est assis pendant une longue période ou lorsqu’il dort, selon le communiqué de presse.

Les auteurs de l’étude sont enthousiasmés par la possibilité de transformer cette preuve de concept en une thérapie largement disponible pour traiter les problèmes de mobilité chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ont-ils déclaré lors d’une conférence de presse.

“Je crois vraiment que ces résultats ouvrent des perspectives réalistes pour développer un traitement qui atténue les déficits de marche dus à la maladie de Parkinson et j’ai donc hâte de tester cette nouvelle thérapie chez six patients supplémentaires”, a déclaré Bloch.

Les auteurs ont déclaré que d’autres tests auraient lieu dans les 18 prochains mois, mais qu’en cas de succès, le traitement ne serait pas disponible dans le commerce avant au moins cinq à dix ans.

David Dexter, directeur de la recherche à Parkinson’s UK, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à Insider : « Cette recherche en est encore à un stade très précoce et nécessite beaucoup plus de développement et de tests avant de pouvoir être mise à la disposition des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. , il s’agit d’une étape importante et passionnante et nous espérons voir cette recherche progresser rapidement. »

Eduardo Fernández, directeur de l’Institut de bio-ingénierie de l’Université Miguel Hernandez d’Elche, en Espagne, qui n’a pas non plus participé à la recherche, a déclaré dans un communiqué que les patients atteints de la maladie de Parkinson ayant des problèmes de mobilité peuvent souvent mal répondre aux traitements standards qui se concentrent principalement sur la zones du cerveau directement affectées par la perte de neurones producteurs de dopamine. Il a qualifié la nouvelle approche de « très innovante » car elle implique des zones du système nerveux non affectées par la maladie.

“L’avenir est plein d’espoir, mais il est nécessaire d’avancer petit à petit et de ne pas créer de fausses attentes qui pourraient nuire à la crédibilité de cette recherche”, a-t-il déclaré.