Un homme atteint de la maladie d’Alzheimer se remarie à nouveau après avoir été avec elle pendant 12 ans

Jusqu’à présent, nous avons rencontré plusieurs films montrant comment on perd la mémoire mais finit par retomber amoureux de la même personne. Vous avez peut-être vu une intrigue émotionnelle similaire dans des films hollywoodiens comme The Vow, The Notebook et d’autres qui vous ont laissé les larmes aux yeux. Eh bien, cette intrigue de films d’amour est devenue une réalité pour un couple du Connecticut, aux États-Unis, qui s’est remarié lorsque le mari, qui souffre d’Alzheimer, a proposé à sa femme une autre fois. Avant de poursuivre la lecture de cette histoire d’amour touchante, assurez-vous d’avoir des mouchoirs prêts.

Peter Marshall, 56 ans, est aux prises avec la maladie d’Alzheimer depuis quelques années et oublie souvent qu’il est marié à Lisa depuis 12 ans. Bien qu’il ait perdu la plupart de ses souvenirs, y compris sa cérémonie de mariage, la condition n’a pas pu effacer ses sentiments pour elle. Lisa a dit NBC News New York qu’il se souvient d’elle comme de sa personne préférée parce qu’il sent que leurs cœurs sont connectés.

Lisa a déclaré au média local qu’en décembre dernier, le couple regardait la télévision lorsqu’une scène de mariage s’est produite et que soudainement Peter lui a dit: « Faisons-le. » Lisa était perplexe et lui a demandé ce qu’il voulait faire, ce qu’il a indiqué en direction de l’écran de télévision. Lisa lui a demandé s’il voulait se marier, ce à quoi il a répondu positivement avec un immense sourire sur le visage. Elle a ajouté qu’il ne savait pas qu’elle était sa femme mais qu’il l’appelait sa personne préférée.

Lisa se considère comme la fille la plus chanceuse du monde car elle épouse deux fois la personne qu’elle aime. Les préparatifs du mariage ont été pris par la fille de Lisa, qui est organisatrice de mariages et d’événements et comme elle a fait passer le mot, un certain nombre de vendeurs ont offert leurs services gratuitement. Le couple a pu dire « oui » une deuxième fois devant leur famille et leurs amis. Lisa a décrit la deuxième cérémonie de mariage comme magique et a ajouté qu’elle ne se souvenait pas de l’avoir vu si heureux pendant si longtemps.

Malheureusement, la maladie de Peter lui a aussi fait oublier cette cérémonie et il ne s’en souvient plus. Mais Lisa chérira certainement ces moments pour toujours et a partagé que ce jour-là, Peter s’est penché sur elle et l’a remerciée d’être restée à son oreille.

