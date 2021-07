Un homme atteint de la maladie d’Alzheimer a oublié qu’il était marié et a de nouveau épousé sa femme

Un soir, alors qu’il regardait une scène de mariage de l’émission télévisée « New Girl », Peter Marshall a montré l’écran et a dit à Lisa: « Faisons-le. Marions-nous. »

Une Lisa très hésitante a dit oui, et le couple a commencé à planifier leur mariage. Sauf que Lisa se souvenait que Peter était déjà son mari.

À seulement 53 ans, Peter a été diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer, un trouble cérébral qui cause des problèmes de mémoire et de comportement. Maintenant, il a 56 ans, et Lisa dit qu’il est difficile de voir son mari oublier progressivement des morceaux de la vie qu’ils ont construite après plus d’une décennie de mariage.

« Au début, je n’étais pas très enthousiaste à l’idée d’avoir un autre mariage. Je voulais juste que mes attentes soient basses au cas où il ne serait pas complètement là le jour du mariage », a déclaré Lisa à USA TODAY. « La maladie est tellement imprévisible.

Le couple, qui est marié depuis 12 ans, s’est rencontré en tant que voisins à Harrisburg, en Pennsylvanie. Ils étaient mariés à d’autres partenaires à l’époque et ont même voyagé en vacances avec leurs familles respectives. Des années plus tard, la famille de Peter a déménagé dans le Connecticut et ils ont perdu le contact. Mais après un an sans contact, les deux se sont reconnectés alors qu’ils étaient tous les deux en instance de divorce.

Nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer mais c’est cher :Le médicament contre la maladie d’Alzheimer nouvellement approuvé de Biogen, Aduhelm, pourrait changer la vie, mais c’est 56 000 $

Important à savoir :5 choses à savoir sur les soins palliatifs pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démence

Dans ce que Lisa décrit comme une romance éclair, ils ont maintenu une relation à distance jusqu’à ce que leurs enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires. Ils se sont mariés en 2009.

En 2017, le cadeau de la Saint-Valentin de Lisa à Peter était un voyage chez son médecin. Lisa et des amis proches avaient commencé à remarquer des trous dans la mémoire de Peter, mais Peter était dans le déni. Lorsque Peter a eu du mal à former des mots et des phrases, Lisa a su que quelque chose n’allait pas.

Il a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2018 et a pris sa retraite; un an plus tard, Lisa a pris sa retraite pour devenir son aide-soignante à temps plein.

« C’était comme si du jour au lendemain, il avait été diagnostiqué et que nos vies avaient complètement changé », dit Lisa. « Cognitivement, il devient un tout-petit et la maladie est progressivement si rapide. »

Une nuit, alors qu’il rentrait chez lui après des vacances, Peter a commencé à indiquer à Lisa la maison qu’ils partageaient, comme si elle était une étrangère. Il l’a emmenée dans la maison, lui a fait visiter et n’a pas reconnu que c’était la maison qu’ils partageaient. Puis Peter a commencé à se vanter de sa femme, à quel point elle était belle et à quel point il l’aimait.

« C’était la doublure argentée pour moi, que même s’il ne se souvenait pas que c’était moi, le souvenir de moi en tant que femme était toujours là. L’amour qu’il a pour sa femme est toujours là », dit Lisa.

Le 26 avril, Peter et Lisa se sont mariés. Chaque table, lieu, gâteau et détail a été donné au couple. À l’époque où Peter a été diagnostiqué pour la première fois, Lisa a lancé un blog, Oh Hello Alzheimer’s, où elle documente sa progression et son parcours en tant qu’aidante. Elle a créé un espace sûr où les aidants peuvent écouter, parler et exprimer leurs difficultés et leurs progrès.

Grâce à son blog et au bouche à oreille, les communautés se sont réunies pour offrir un deuxième mariage à Peter et Lisa. Pour Lisa, le mariage était un moyen de conserver un nouveau souvenir avec son mari depuis 12 ans.

En tant qu’aidante, Lisa dit qu’elle trouve du réconfort et de la joie en aidant l’homme qu’elle aime. Intérieurement, elle lutte contre la culpabilité lorsqu’elle demande de l’aide ou une pause. Sur son blog et avec des amis, elle exhorte les soignants à se débarrasser de la culpabilité et à prioriser leur propre santé et leurs besoins quand ils le peuvent.

Chaque jour, dit Lisa, elle est témoin de l’évolution de la maladie d’Alzheimer de Peter. Chaque fois qu’elle le fait, elle est reconnaissante d’avoir eu la chance de l’épouser à nouveau, même s’il n’est pas complètement l’homme qu’elle a connu autrefois.

« Il est là pour me tenir la main et être là, mais cette maladie l’emporte si rapidement », dit Lisa. « Mais peu importe ce qui se passera ces prochaines années, nous serons toujours ensemble et je l’aimerai toujours. »

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda