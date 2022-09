Un homme attaqué à la machette dans l’allée de Brampton s’exprime

Avertissement relatif au contenu graphique : cette histoire contient des détails que les lecteurs pourraient trouver dérangeants.

A Brampton, Ont. La personnalité des médias qui a été brutalement attaquée avec une machette et une hache dans l’allée de sa maison s’est exprimée pour la première fois depuis qu’il a été pris en embuscade.

Le matin du 4 août, Joti Singh Mann, un animateur de podcast local et agent immobilier, montait dans sa Jeep garée lorsqu’il a été approché par un homme brandissant une hache.

La vidéo obtenue de la scène montre un suspect balançant la lame dans le véhicule après que Mann ait fermé la portière de la voiture.

“J’étais assis dans ma voiture et quand j’ai regardé à mes côtés, ils ont cassé ma vitre”, a déclaré Mann dans une interview exclusive avec CTV News Toronto jeudi.

Deux autres hommes sont alors apparus, l’un armé d’une machette, et ont attaqué Mann.

Mann a déclaré qu’il avait offert au groupe les clés de son véhicule, pensant que les suspects tentaient un détournement de voiture, mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre l’attaque.

Les trois suspects ont tiré Mann de son véhicule et l’ont amené au bout de l’allée, continuant de l’agresser.

“Si quelqu’un voyait cette vidéo, il penserait que je n’étais pas vivant”, a-t-il déclaré.

Mann a révélé qu’il avait été battu avec une machette et une hache, aspergé de gaz poivré et Taser pendant l’attaque.

“J’étais fou”, a-t-il dit, se souvenant de l’incident. “Je n’avais aucune idée de ce qui m’arrivait.”

La violence n’a pris fin que lorsque la mère de Mann, Jasmail Mann, s’est enfuie de chez elle vers les lieux, provoquant la fuite des assaillants. À 15 h jeudi, Jasmail sera honorée pour sa bravoure à l’hôtel de ville de Brampton.

Après l’attaque, Mann a déclaré avoir observé les trois hommes devant son domicile pendant près de deux heures. Il a dit qu’il supposait qu’ils l’attendaient.

À l’hôpital, Mann a déclaré avoir subi une intervention chirurgicale et plus de 180 points de suture. Il a également déclaré qu’il avait dû se faire amputer un orteil, qu’il souffrait de lésions nerveuses à la main et qu’il soignait un certain nombre de fractures et de coupures.

Joti Singh Mann s’adresse à CTV News Toronto le 1er septembre (CTV News Toronto)

Depuis l’attaque, il a déclaré qu’il avait développé un trouble de stress post-traumatique, qu’il était en proie à des cauchemars et qu’il ne dormait pas plus de trois heures d’affilée.

Avant l’incident, Mann a reçu une menace lors de l’enregistrement d’un épisode récent de son podcast, a confirmé la police régionale de Peel. Ils ont déclaré qu’un plan de sécurité avait été mis en place et que la menace avait été signalée et faisait l’objet d’une enquête. Pour le moment, la police n’a pas suggéré qu’il existe un lien définitif entre la menace et l’attaque.

Lors d’une conversation avec CP24 plus tôt en août, le conseiller municipal de Brampton, Gurpreet Singh Dhillon, a déclaré que l’attaque de Mann était le troisième incident violent impliquant une personnalité médiatique de langue punjabi à Brampton au cours des 12 derniers mois.

Dans un cas, le domicile d’un animateur de médias a été la cible de coups de feu. Dans un autre, des suspects ont confronté un animateur de médias avec une arme à feu alors qu’il quittait son studio.

“Que vous soyez d’accord ou non avec eux, il ne devrait y avoir aucune violence à leur encontre, nous espérons donc qu’il y aura également plus de pistes dans ces enquêtes”, a déclaré Dhillon.

Gormley a déclaré que des enquêtes actives étaient en cours pour les trois incidents et qu’il ne disposait d’aucune information suggérant que l’agression de Mann était liée aux incidents antérieurs ciblant d’autres personnalités des médias.

Il a déclaré que les trois suspects de l’agression de Mann, qu’il a qualifiée de tentative de meurtre, portaient principalement des vêtements noirs, des gants noirs et des masques chirurgicaux couvrant leur visage.

Pendant ce temps, Mann dit qu’il n’a toujours aucune idée de pourquoi les hommes l’ont attaqué.

« Dieu sait », dit-il.

Avec des fichiers de Chris Herhalt du CP24.