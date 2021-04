La vague d’attaques apparemment non provoquées à New York contre des personnes d’origine asiatique s’est poursuivie de manière horrible, un homme âgé ayant été vu à plusieurs reprises se faire piétiner la tête par un assaillant inconnu dans une vidéo publiée par la police.

La vidéo, qui a été publiée samedi par l’unité des crimes haineux du département de police de New York, montre la fin de l’attaque, l’homme de 61 ans ayant été piétiné à la tête au moins six fois alors qu’il gisait sur le sol, impuissant et peut-être inconscient. À un moment donné, l’attaquant semble se rassembler, puis se relève presque du sol alors qu’il lève le pied haut pour délivrer un cinquième coup de pied particulièrement puissant.

L’incident s’est produit vendredi soir à East Harlem, selon la police, qui demande des conseils au public pour aider à identifier l’agresseur. Tout a commencé lorsque l’homme asiatique collectait des canettes en aluminium avec un caddie devant un immeuble en construction à Third Avenue et East 125th Street. Il a été attaqué par derrière et jeté au sol.

La victime a été emmenée en ambulance à l’hôpital de Harlem, où elle était inscrite dans un état critique. La police n’a pas déterminé si l’homme était visé en raison de son appartenance ethnique. Le suspect a été décrit comme un homme portant une veste noire, un pantalon noir, des baskets blanches et une casquette de baseball multicolore.

Les États-Unis ont connu une vague d’attaques insensées contre les Américains d’origine asiatique, en particulier à New York et dans la région de la baie de San Francisco. Par exemple, un homme noir qui était en liberté conditionnelle pour le meurtre de sa mère en 2002 a été arrêté le mois dernier pour avoir prétendument attaqué une femme asiatique de 65 ans devant un immeuble à Manhattan. Un agresseur a été filmé par vidéo de surveillance en train de donner des coups de pied à la femme dans la poitrine, de la faire tomber au sol, puis de lui donner des coups de pied à la tête à plusieurs reprises alors que les témoins regardaient l’attaque et ne faisaient rien pour aider la victime.





La plupart des récentes attaques très médiatisées contre des Asiatiques auraient été perpétrées par de jeunes hommes noirs, y compris un cas en Californie dans lequel un vieil homme thaïlandais a été tué. Néanmoins, les militants antiracistes ont imputé la tendance inquiétante à l’ancien président Donald Trump et « suprémacie blanche. » En fait, après qu’un homme philippin-américain a été frappé d’une oreille à l’autre avec un cutter par un homme noir dans une voiture de métro en février, les militants ont réagi en organisant un rassemblement contre la suprématie blanche.

Cependant, les statistiques sur la criminalité du FBI ont montré que les Blancs ont commis 24% des crimes violents signalés contre les Asiatiques dans tout le pays en 2018, tandis que les Blancs représentaient environ 62% de la population. Les Noirs représentaient 27,5% des crimes violents contre les Asiatiques et 13% de la population.





La vidéo de l’attaque de vendredi se termine avec l’attaquant qui s’éloigne nonchalamment. «Pourquoi n’est-ce pas dans l’actualité nationale? a demandé un commentateur de Twitter. «Pourquoi n’est-ce pas couvert comme George Floyd? Pourquoi la vie asiatique n’a-t-elle pas d’importance?

