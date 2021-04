Un homme asiatique victime d’une embuscade inspirée par la haine alors qu’il ramassait des canettes dans la rue a été placé dans un coma médicalement provoqué.

Yao Pan Ma, 61 ans, a été sauvagement armé de froid, puis s’est fait piétiner la tête alors qu’il était toujours allongé sur le trottoir à East Harlem vendredi soir.

CCTV a capturé la brute qui a infligé vendredi un sévère passage à Yao Pan Ma, 61 ans, qui collectait des canettes Crédits: NYPD Crimestoppers

Il a subi une contusion cérébrale et des fractures du visage et est répertorié dans un état critique, selon le New York Post, citant des sources policières.

Le NYPD a publié un clip de 12 secondes capturé à partir d’images de surveillance montrant Ma vue se faire botter par un assaillant inconnu sous un échafaudage d’un bâtiment le long de la Third Avenue et de la East 125th Street vers 20h30.

«S’il vous plaît, capturez-le dès que possible et faites-le payer», a plaidé la femme presque inconsolable de Ma, Baozhen Chen, dans une interview avec The Post en mandarin au domicile du couple à East Harlem.

La préposée à domicile, âgée de 57 ans, s’occupait d’un client lorsqu’elle a appris que son mari de 31 ans avait été admis à l’hôpital voisin de Harlem avec des blessures critiques.

Les flics enquêtent sur la brutalité brutale du collectionneur de canettes asiatique de 61 ans en tant que crime haineux Crédits: NYPD Crimestoppers

L’assaillant a continué à donner des coups de pied à l’homme inconscient alors qu’il mentait sur le trottoir Crédits: NYPD Crimestoppers

« J’étais effrayé. Je pleurais », a-t-elle déclaré au Post. «Je ne savais pas quoi faire.

« Pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça à mon mari? Pourquoi est-ce arrivé? C’était soudain. Je ne m’attendais pas à ça.

Les flics enquêtent sur la raclée abattue de Ma comme un crime de haine.

Son agresseur a été repéré pour la dernière fois portant une veste noire, un pantalon noir, des baskets blanches et une casquette de baseball multicolore.

L’attaque contre Ma intervient alors qu’une multitude de crimes haineux ont été signalés visant des Américains d’origine asiatique à travers les États-Unis.

Début avril, une grand-mère mexicaine de Los Angeles, connue sous le nom de «Becky», s’est fait arracher les cheveux, le nez cassé et les yeux enflés par une femme qui aurait lancé des épithètes asiatiques.

La suspecte, Yasmine Beasley, 23 ans, a été arrêtée après avoir prétendument pris la femme âgée pour être asiatique et alors qu’elle descendait d’un buste pour aller chercher des produits d’épicerie.

De retour à New York, Brandon Elliot, un homme de 38 ans, a été arrêté deux jours après avoir pleuré sur une Philippine de 65 ans au petit matin du 29 mars.

Et une adolescente du nord de la Californie, Jessica Dimalanta, a été frappée par un coup de feu qui lui a traversé l’œil droit alors qu’elle assistait à un spectacle de cascades de voitures avec quatre amis également à la fin du mois de mars.

Les flics recherchent l’homme qui portait des baskets blanches, une veste noire, un pantalon noir et une casquette de baseball multicolore Crédits: NYPD Crimestoppers

Les attaques haineuses contre les Américains d’origine asiatique sont devenues si fréquentes au cours de l’année écoulée que le Sénat a adopté vendredi le Covid-19 Hate Crime Act par 94 voix contre 1.

La loi – si elle passe par la Chambre – accélérera le ministère de la Justice pour enquêter et allouer des ressources pour enquêter sur de tels crimes lorsqu’ils se produisent.

Le président Joe Biden a dénoncé ce qu’il a qualifié de «préjugé anti-asiatique» dans un communiqué après l’adoption du projet de loi.

« Depuis plus d’un an, beaucoup trop d’Américains d’origine asiatique se sont réveillés chaque matin de plus en plus craintifs pour leur sécurité et celle de leurs proches », indique-t-il.

«Ils ont été bouc émissaire, harcelés et agressés; certains ont même été tués… Ces actes sont répréhensibles. Ils ne sont pas américains. Et ils doivent s’arrêter.