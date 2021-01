Un livreur au Cachemire serait arrivé à cheval pour livrer les colis qu’il transportait dans le sac à dos. La vidéo du spectacle inhabituel est devenue virale sur Twitter alors que le cheval marche sur les routes enneigées. Cela ressemble à un étrange mélange de l’époque médiévale et des temps modernes.

Dans la vidéo, l’homme monté sur le cheval est vu entrer dans une allée avec un sac à dos, tandis que son visage est couvert d’un masque. Il s’arrête ensuite devant une porte résidentielle où un autre homme attend pour récupérer son colis auprès du livreur à cheval. Il place ensuite le paquet sur un monticule de neige, probablement pour assurer une livraison sans contact, avant de reprendre sa course royale.

Alors que la vidéo est devenue virale et a suscité toutes sortes de réactions amusantes, elle a également soulevé des questions sur la façon dont l’administration au Cachemire n’a pas réussi à déneiger les routes. La semaine dernière, la vallée du Cachemire a reçu de fortes chutes de neige, des perturbations, le trafic routier et aérien et la connexion électrique a également été interrompue dans de nombreuses régions.

Ce n’est pas l’innovation, c’est leur impuissance C’est un échec flagrant de l’administration – irfanlone (@ irfanlone100) 12 janvier 2021

Livraison de shopping numérique médiévale – RajeshG (@ garajesh31) 12 janvier 2021

C’est un vrai combat Frère Continuez comme ça 😇😊 – Nouman bin Rashid (@ NoumanbinRashi1) 12 janvier 2021

Les gens se sont plaints du fait que les liaisons routières vitales, y compris la route vers l’aéroport, restaient coupées parce que la neige n’était pas déneigée des routes principales. Certains ont même prétendu qu’ils devaient marcher jusqu’à l’aéroport pour prendre le vol.