Un homme arrêté près d’un rassemblement Trump nie avoir tenté d’assassiner l’ancien président

Vem Miller, l’homme arrêté près du rassemblement de l’ancien président Donald Trump Samedi à Coachella, en Californie, il a nié lundi dans une vidéo en ligne avoir tenté d’assassiner Trump.

Miller, 49 ans, du Nevada, qui a été arrêté pour possession d’armes par l’État à 400 mètres du rassemblement, a déclaré qu’il était un partisan de longue date de Trump. Il a déclaré avoir été invité au rassemblement par des responsables républicains du Nevada et que « des déclarations fausses et diffamatoires ont été publiées par la police de la région ».

«Je suis capitaine du caucus Trump. J’ai collecté des votes pour Donald Trump et je suis également un chef d’équipe Trump », a déclaré Miller dans la vidéo. « C’est avec cela que j’ai décidé de venir à Coachella après avoir reçu une invitation spéciale de membres du Parti républicain du Nevada. »

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier l’affirmation de Miller selon laquelle il travaillait comme capitaine du caucus Trump ou chef d’équipe Trump et qu’il avait été invité au rassemblement.

Dans une interview plus tard dans la journée, le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, a maintenu ses déclarations selon lesquelles ses adjoints auraient pu empêcher une troisième tentative d’assassinat de Trump.

« Nous savons qu’il s’est présenté avec plusieurs pièces d’identité, un véhicule sans permis et non immatriculé avec de fausses plaques d’immatriculation, des armes et des munitions », a déclaré Bianco. dans une interview avec NBC Los Angeles. « En fin de compte, nous avons trouvé la personne avec tous ces monstrueux drapeaux rouges et nous avons pu l’arrêter pour possession d’armes et l’éloigner de l’établissement avant l’arrivée du président. »

Les responsables de l’application des lois fédérales ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’incident mais n’avaient pas porté plainte contre Miller.

« Les services secrets américains estiment que l’incident n’a pas eu d’impact sur les opérations de protection et que l’ancien président Trump ne courait aucun danger », a déclaré dimanche Martin Estrada, procureur américain pour la Californie centrale. « Bien qu’aucune arrestation fédérale n’ait été effectuée pour le moment, l’enquête se poursuit. »

Un responsable fédéral chargé de l’application des lois a déclaré que rien n’indiquait qu’il y avait eu une tentative d’assassinat de Trump.

Vem Miller.

Miller a déclaré qu’après son arrivée au rassemblement, on lui avait dit de se diriger vers une entrée spéciale où il y avait un parking. Miller a déclaré qu’il avait deux armes à feu dans le coffre de sa voiture mais qu’il les portait uniquement pour se défendre.

« L’un est un Glock ; l’un est un fusil de chasse », dit-il. « Et ces deux armes à feu que je porte avec moi servent simplement à me protéger. »

Bianco a rejeté les affirmations de Miller. « S’il veut dire qu’il était une victime innocente, alors il doit aussi dire à quel point il était stupide de croire qu’il pouvait faire tout cela et d’essayer de participer à cet événement avec des armes », a déclaré Bianco. « Je m’en fiche s’il est un partisan du président Trump. »

« Je suis très fier de mes adjoints et de tout ce qu’ils ont fait là-bas », a ajouté Bianco. « Nous n’inventons rien de ce qu’il a fait ; nous venons de l’attraper.

Miller, vers la fin de la vidéo d’une heure et 15 minutes, a accusé les responsables locaux de l’application des lois de « calomnier mon nom en le qualifiant d’assassin potentiel ».

« Je veux dire, c’est absolument insensé, absolument insensé », a-t-il déclaré. « Et donc, je termine en disant que tout ce que vous avez entendu venant de ces services de police est un mensonge absolu. Tout ce que je vous ai dit est vrai à 100%. Et vérifiable par des preuves.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com