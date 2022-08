Un homme arrêté près du domicile d’un dissident iranien fait face à des accusations d’armes à feu

NEW YORK (AP) – Un homme arrêté à New York le mois dernier près du domicile d’un militant de l’opposition et écrivain iranien a été inculpé d’armes.

L’acte d’accusation accuse Khalid Mehdiyev d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu, un fusil d’assaut de type AK-47 de fabrication chinoise, avec un numéro de série effacé.

La police a arrêté Mehdiyev le mois dernier après l’avoir vu se cacher près de la maison de Masih Alinejad à Brooklyn, regardant par la fenêtre et essayant d’ouvrir la porte d’entrée.

Mehdiyev a d’abord affirmé qu’il était dans le quartier à la recherche d’une chambre à louer, mais a admis plus tard qu’il avait été dans le quartier “à la recherche de quelqu’un”, selon la plainte pénale.

Il est détenu sans caution depuis son arrestation le 29 juillet. Un message a été laissé à son avocat jeudi soir.

Alinejad est devenue citoyenne américaine en 2019 après avoir travaillé pendant des années comme journaliste en Iran. Elle a fui le pays après son élection présidentielle contestée en 2009 et est devenue une figure de premier plan sur les chaînes satellites en farsi à l’étranger qui critiquent l’Iran.

L’année dernière, un officier du renseignement iranien et d’autres ont été accusés d’avoir tenté de kidnapper Alinejad et de la ramener en Iran. Les responsables iraniens ont nié l’accusation.

