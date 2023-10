Un homme arrêté pour un complot présumé visant à kidnapper et à assassiner la célèbre animatrice de télévision britannique Holly Willoughby

Un homme a été condamné à rester en détention après avoir comparu devant le tribunal vendredi dans le cadre d’un complot présumé visant à kidnapper et assassiner Holly Willoughby, l’une des personnalités de la télévision britannique les plus en vue.

Gavin Plumb, un agent de sécurité d’un centre commercial, a comparu devant le tribunal de première instance de Chelmsford, à environ 65 kilomètres à l’est de Londres, où il s’est exprimé uniquement pour confirmer son nom, sa date de naissance, son adresse et son lieu de travail.

Plumb, 36 ans, portait un T-shirt vert avec le slogan « Aged to Perfection », le La BBC a rapporté.

Holly Willoughby arrive pour les National Television Awards à l’O2 Arena de Londres, le 5 septembre 2023. Lucy Nord/PA Images via Getty Images

Il est accusé d’avoir incité un homme nommé David Nelson à commettre un meurtre et d’avoir incité à commettre un enlèvement entre le 2 et le 5 octobre à Harlow, dans l’Essex. L’autre homme devait arriver au Royaume-Uni la semaine prochaine en provenance des États-Unis, a appris le tribunal.

Plumb doit comparaître à une audience de plaidoyer à la Crown Court de Chelmsford le 3 novembre.

Plus tôt, la police d’Essex avait déclaré que le suspect avait été arrêté mercredi « pour suspicion de complot en vue d’un enlèvement dans le cadre d’une enquête en cours ».

« Il s’agissait d’une enquête extrêmement rapide, avec beaucoup de nos agents et partenaires nationaux travaillant du jour au lendemain pour garantir ces accusations », a déclaré le surintendant-détective Rob Kirby de la police d’Essex, selon la BBC.

Willoughby, qui présente les programmes de jour phares du réseau ITV « This Morning » et « Dancing on Ice » pendant les premiers mois de l’année, n’est plus diffusé depuis jeudi.

« Je suis vraiment désolé d’entendre tout ce qui se passe avec Holly », a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak lors de son apparition dans « This Morning » vendredi. « Je veux juste lui envoyer le meilleur de moi-même, ainsi qu’à sa famille. »

Sa collègue, Lorraine Kelly, a également évoqué l’histoire dans l’épisode de vendredi de sa propre émission, la qualifiant de « très, très bouleversante ».

« C’est une chose terrible à vivre pour elle et sa famille », a déclaré Kelly, selon la BBC.

ITV assure la sécurité 24 heures sur 24 au domicile de l’homme de 42 ans aux côtés de la police.

« Cette nouvelle a été un énorme choc pour tout le monde à ‘This Morning’ et à ITV », a déclaré un porte-parole d’ITV. « Nous apportons tout le soutien possible à Holly et à sa famille en cette période incroyablement pénible. »

Les accusations font suite à des mois mouvementés pour Willoughby, qui est l’animateur de « This Morning » depuis 2009, a rapporté la BBC. Son co-présentateur Phillip Schofield a démissionné en mai et ensuite a admis avoir menti à des collègues à propos d’une liaison avec un collègue plus jeune.

Willoughby a déclaré qu’elle resterait présentatrice, mais a pris une pause dans l’émission pendant l’été.

La BBC a contacté l’agent et le publiciste de Willoughby pour commenter le prétendu complot d’enlèvement, mais ils ont refusé, dirigeant toutes les demandes vers la police.