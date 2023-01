Un homme arrêté pour tentative de meurtre dans une attaque à la machette

NEW YORK (AP) – Un homme accusé d’avoir attaqué des policiers avec une machette près de Times Square à New York le soir du Nouvel An, blessant deux officiers, a été arrêté lundi pour tentative de meurtre, a annoncé la police lundi.

Trevor Bickford, 19 ans, fait également face à des accusations de tentative d’agression, a déclaré le département de police de New York dans un communiqué.

Bickford a été hospitalisé après que la police lui ait tiré une balle dans l’épaule lors de la confrontation et attendait sa mise en accusation. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pourrait parler des allégations.

Un responsable de l’application des lois a déclaré à l’Associated Press que les enquêteurs cherchaient à savoir s’il était inspiré par l’extrémisme islamique radical.

La violence s’est produite environ deux heures avant minuit samedi, juste à l’extérieur de la zone de haute sécurité où les fêtards sont contrôlés pour les armes avant d’accéder à l’une des célébrations du Nouvel An les plus importantes et les plus célèbres au monde.

Deux des officiers ont été frappés avec la machette avant que le suspect ne soit abattu, ont indiqué les autorités. Les deux officiers ont été hospitalisés, l’un avec une fracture du crâne et l’autre avec une mauvaise coupure, et devaient se rétablir. Le suspect aussi.

Les rédacteurs de l’Associated Press Eric Tucker à Washington, Michael Balsamo à Kansas City, Missouri et Michael R. Sisak à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Jennifer Peltz, l’Associated Press