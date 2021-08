Un homme arrêté pour suspicion de meurtre après que le corps d’une femme a été retrouvé dans sa maison alors que les flics enquêtent sur la cause du décès

Un HOMME a été arrêté pour suspicion de meurtre après que le corps d’une femme a été retrouvé dans une maison, disent les flics.

Une autopsie n’a pas été en mesure d’établir la cause de sa mort, selon la police du Hampshire.

La police du Hampshire enquête après la découverte du corps d’une femme à Alton

Un homme de 59 ans d’Alton a été arrêté pour suspicion de son meurtre.

Il reste en détention pour le moment.

L’équipe des crimes majeurs de la force enquête « après la mort suspecte d’une femme à Alton », a déclaré un porte-parole de la police.

Ils ont ajouté: « Nous avons été appelés à 14 h 51 le dimanche 1er août à une adresse à Spitalhatch, où se trouvait le corps d’une femme.

« Pour le moment, une autopsie n’a pas été en mesure d’établir la cause de sa mort et une enquête plus approfondie est en cours.

« L’identification formelle n’a pas encore eu lieu, mais ses proches ont été informés et sont soutenus par des officiers spécialisés. »

Det Ch Insp Kate Gunson a ajouté: «Cette enquête en est à ses débuts et nous demandons à toute personne disposant d’informations de nous contacter.

« Il y aura une présence policière continue dans la région pendant que nous menons nos enquêtes, nous remercions les résidents locaux pour leur patience. »

Si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit, ou si vous avez des images de la sonnette ou de la caméra de tableau de bord de la zone qui peuvent aider l’enquête, veuillez appeler la police au 101.