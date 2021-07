Un homme arrêté pour le piratage Twitter de Biden, Obama et Musk dans une arnaque au bitcoin

Un Britannique a été arrêté mercredi en Espagne dans le cadre du piratage en 2020 de comptes Twitter appartenant à Apple, au président Joe Biden, à l’ancien président Barack Obama, au chef de Tesla Elon Musk, à Warren Buffett, au fondateur de Microsoft Bill Gates et à plus de 100 autres pour escroquer leur adeptes de bitcoin, a déclaré le ministère de la Justice.

L’accusé, Joseph O’Connor, a été arrêté à Estepona par la police nationale espagnole à la demande des autorités américaines, qui vont maintenant demander son extradition.

O »Connor, 22 ans, est inculpé dans une plainte pénale devant un tribunal fédéral de Californie pour des chefs d’accusation liés à la compromission illégale de plus de 130 comptes Twitter lors du piratage du 15 juillet 2020.

Trois autres personnes avaient déjà été inculpées en lien avec le piratage, dont un jeune de 17 ans en Floride qui était le « cerveau » présumé de l’attaque. Un procureur a déclaré l’année dernière que l’escroquerie avait rapporté plus de 100 000 $ de bitcoins.

O’Connor est également accusé de cyberharcèlement d’une victime mineure et d’intrusions informatiques dans les comptes d’utilisateurs TikTok et Snapchat.

Les victimes du compte Twitter comprenaient également le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, la superstar de la télé-réalité Kim Kardashian, l’ancien maire de New York Mike Bloomberg, les musiciens Kanye West et Wiz Khalifa, le compte d’entreprise Cash App et le compte d’entreprise d’Uber. Le tweet lié au bitcoin était le tout premier tweet d’Apple, bien que le compte ait placé des publicités dans le passé.

Pendant les piratages, des messages disant « Je redonne à ma communauté » ou une variante ont été publiés par les comptes.

Le message exhortait les abonnés des comptes à envoyer le bitcoin de crypto-monnaie à une adresse, affirmant que les abonnés seraient alors remboursés le double du montant qu’ils avaient envoyé.

Rachel Tobac, PDG de la société de cybersécurité SocialProof Security, a déclaré à NBC News à l’époque que l’attaque était probablement la plus grande que Twitter ait jamais vue.

« Nous avons de la chance que les attaquants s’en prennent au bitcoin (motivé par l’argent) et non au chaos et à la destruction », a déclaré Tobac.

L’année dernière, Twitter avait déclaré: « L’ingénierie sociale qui s’est produite le 15 juillet 2020 a ciblé un petit nombre d’employés via une attaque de spear phishing par téléphone. »