Un homme arrêté pour émeute au Capitole après une peine de prison pour une marche nationaliste blanche en Virginie

Un homme qui a purgé une peine de prison pour avoir rejoint des nationalistes blancs porteurs de flambeaux lors d’une marche sur le campus de l’Université de Virginie lors d’un rassemblement en 2017 a été arrêté pour avoir pris d’assaut le Capitole américain et attaqué des policiers.

Tyler Bradley Dykes, 25 ans, de Bluffton, en Caroline du Sud, a été arrêté à Charlottesville, en Virginie, et a fait sa première comparution devant le tribunal lundi, selon les archives judiciaires. Un juge fédéral a ordonné la détention de Dykes jusqu’à une audience de détention mercredi.

Des vidéos ont capturé Dykes abattant des barrières de police, attaquant des officiers à l’extérieur du Capitole et volant un bouclier anti-émeute lors de l’attaque d’une foule le 6 janvier 2021, selon un affidavit du FBI.

Dykes a déjà été accusé par un tribunal de l’État de Virginie d’avoir participé illégalement à la marche d’août 2017 la veille du rassemblement meurtrier «Unite the Right» à Charlottesville. Des extrémistes d’extrême droite se sont affrontés avec des contre-manifestants dans les rues de Charlottesville avant qu’un homme de l’Ohio lié à un groupe suprémaciste blanc n’enfonce sa voiture dans une foule, tuant la militante des droits civiques Heather Heyer, âgée de 32 ans.

En mai, Dykes a plaidé coupable à une accusation de crime d’État pour avoir brûlé un objet dans l’intention d’intimider et a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans et demi avec sursis. Il a été reconnu pour le temps qu’il a purgé en Caroline du Sud en attendant son extradition vers la Virginie et a terminé de purger sa peine d’État lundi.

Un officier du groupe de travail du FBI a rencontré et interrogé Dykes vers janvier 2019 « concernant ses liens potentiels avec des groupes extrémistes nationaux », a écrit l’officier dans un affidavit pour l’affaire du 6 janvier. Dykes peut encore avoir des liens avec des groupes extrémistes tels que le « Southern Sons Active Club », basé en Caroline du Sud, a déclaré l’agent fédéral.

Les clubs actifs sont un réseau de suprématistes blancs qui « se considèrent comme des combattants s’entraînant pour une guerre en cours contre un système qui, selon eux, complote délibérément contre la race blanche », selon l’Anti-Defamation League.

En décembre 2021, le FBI a reçu un tuyau de quelqu’un qui a déclaré que Dykes s’était vanté d’avoir attaqué des officiers au Capitole. Le pronostiqueur a déclaré au FBI que Dykes avait dit qu’il y était allé pour « s’amuser » et qu’il voulait « faire une déclaration ».

Dykes portait une guêtre grise sur son visage alors qu’il marchait vers le Capitole avec deux autres personnes. La vidéo le montre en train de rejoindre d’autres émeutiers pour abattre des barrières et attaquer des policiers du côté est du Capitole, selon l’affidavit du FBI.

Dykes a volé un bouclier anti-émeute et l’a soulevé au-dessus de sa tête avant que la police ne déploie du gaz poivré vers lui dans une tentative infructueuse de le maîtriser et de reprendre le contrôle de leur bouclier, selon le FBI. Des digues ont défilé à l’intérieur du bâtiment du Capitole avec le bouclier volé, a déclaré le FBI.

Les accusations portées contre Dykes incluent l’ingérence dans la police lors d’un trouble civil.

Un avocat du bureau du défenseur public fédéral a été chargé de représenter Dykes lors de sa première comparution devant le tribunal de Roanoke, en Virginie. Cet avocat a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les accusations.

Kunzelman a rapporté de Silver Spring, Maryland. Lavoie a rapporté de Richmond, en Virginie.

Michael Kunzelman et Denise Lavoie, The Associated Press