Un homme arrêté pour avoir menacé le directeur du FBI Chris Wray, membre du Congrès

Photo de Neil Walter incluse dans un dossier d’affidavit du FBI devant un tribunal fédéral dans le cadre d’accusations criminelles contre un homme du Michigan vu sur des photos pour avoir menacé le directeur du FBI et membre du Congrès.

Lorsque la police du Capitole a demandé un contrôle de bien-être sur Walter à son domicile, il a répondu à un détective de la police locale “avec une arme à feu à la main et a d’abord refusé de laisser tomber l’arme ou de sortir de la résidence”, indique le dossier.

Lorsque le père de Walter est arrivé à la résidence, le père a informé les enquêteurs “de l’instabilité mentale de son fils et de ses antécédents d’internement dans un hôpital de Floride”, a écrit l’agent du FBI.

La mère de Walter a déclaré plus tard à la police qu’il avait été “diagnostiqué avec une psychose non précisée”, selon l’affidavit.

Le 10 novembre, lorsque la police du Capitole a pris contact avec la mère de Walter, elle leur a dit qu’il “refuse un traitement de santé mentale, est toujours en possession d’une arme de poing et a déclaré qu’il se protégerait si quelqu’un venait essayer de le retirer de son domicile.”

Plus tard dans la journée, Walter a contacté l’unité des enquêtes criminelles de la police du Capitole et “a exprimé un fort mécontentement expliquant que l’USCP n’aurait pas dû appeler sa famille à son sujet”, et a déclaré que la police du Capitole “allait aggraver la situation”, selon l’affidavit.

Plus d’une semaine plus tard, samedi, Walter a ensuite utilisé son compte Facebook pour publier une série de commentaires menaçants sur une vidéo en direct montrant Wray, le directeur du FBI, selon l’affidavit.

“Le réalisateur Wray va mourir chaque jour plusieurs fois par jour pour avoir violé ma famille encore et encore et leur avoir menti à eux et à moi-même à ce sujet légitime défense », lit-on dans l’un des messages de Walter.

La page Facebook de Walter comportait également un certain nombre de commentaires “déclarant que la moitié des sénateurs, le FBI, la CIA, la police, Tom Cruise et Elon Musk sont impliqués dans un réseau de viol d’enfants esclaves, énumérant divers endroits où se trouvent ces réseaux, l’un des qui a identifié le Capitole des États-Unis », selon le FBI.

Un contrôle des armes à feu a montré que Walter possédait un pistolet semi-automatique Sig Sauer 9 mm enregistré. La mère de Walter a déclaré au FBI qu’il avait également un pistolet revolver, selon l’affidavit.