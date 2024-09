Un homme arrêté pour avoir menacé de mort Paul St-Pierre Plamondon

Un homme âgé de 40 ans a été arrêté le 8 mars dernier après avoir proféré des menaces de mort à l’endroit du chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Interrogé à ce sujet vendredi lors d’un point de presse improvisé, M. Plamondon a confirmé l’information qui a d’abord été dévoilée dans Le Journal de Montréal.

Visiblement bouleversé puisque les menaces le visaient, lui-même et sa famille, M. St-Pierre Plamondon a précisé que quatre jours ont passé entre le moment où il a reçu ces menaces de mort et l’arrestation d’un suspect.

C’est ma sphère privée, mais tout ce qui est [déjà] public, je le confirme et il conclut.

L’homme en question a envoyé un courriel à Paul St-Pierre Plamondon en tenant des propositions racistes, notamment par rapport à la position du parti sur l’immigration. Il a également menacé d’exterminer la famille du chef du parti.

Une plainte a formellement été déposée le 4 mars dernier à la Sûreté du Québec ( SQ ), qui a procédé à l’arrestation du suspect le 8 mars ainsi qu’à une perquisition de matériel informatique.

L’homme en question a depuis lors été libéré avec promesse de comparaître. Il a plusieurs conditions à respecter d’ici son procès prévu en juin.

Le chef du PQ a confirmé vendredi que l’enquête est toujours en cours. Le dossier a d’ailleurs été transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCP ).

À la lumière des événements récents, nous invitons les autorités compétentes en la matière à évaluer de nouveaux les risques et les mesures de sécurité supplémentaires qui pourraient être mises en place. Une citation de Emmanuel Renaud, attaché politique du Parti québécois

Vincent Marissal, député solidaire de Rosemont, qui était également présent au point de presse, a témoigné son soutien envers le chef du PQ . Il a jugé important d’envoyer un message à la population pour dénoncer la violence croissante. que subissent les élus de tous les ordres gouvernementaux.

On ne peut pas, en démocratie, se présenter pour représenter le monde quand on a l’impression qu’on a une cible peinte dans le dos. Il y a plein de façons d’exprimer son mécontentement dans la société; la violence et les menaces de mort n’en font pas partie. Une citation de Vincent Marissal, député solidaire de Rosemont

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, estime que La SQ mène l’enquête et à toute notre confiance », »text »: »personne ne devrait être victime d’intimidation ou être la cible de menaces en 2024. La SQ mène l’enquête et à toute notre confiance »}} »>personne ne devrait être victime d’intimidation ou être la cible de menaces en 2024. SQ mène l’enquête et à toute notre confiance .

Menaces en hausse contre les élus

Ce ne sont pas les premières menaces à l’endroit d’élus. Marwah Rizqy, députée libérale de Saint-Laurent, avait fait l’objet de menaces de mort alors qu’elle était enceinte en campagne électorale en 2022.

Elle a donc tenu à exprimer son soutien au chef du Parti québécois. et moi, on est avec vous. », »text »: »J’ai une pensée très sincère pour le chef du Parti québécois et sa famille, une période assez troublante pour eux. Aucun élu ne devrait traverser ce type de moment. J’ai une pensée plus particulière pour sa conjointe et leurs trois enfants. Et, cher Paul, Greg [Kelley] et moi, on est avec vous. »}} »>J’ai une pensée très sincère pour le chef du Parti québécois et sa famille, une période assez troublante pour eux. Aucun élu ne devrait traverser ce type de moment. J’ai une pensée plus particulière pour sa conjointe et leurs trois enfants. Et, cher Paul, Greg [Kelley] et moi, on est avec toi.

Marwah Rizqy avait à l’époque exhorté l’Assemblée nationale du Québec à créer un « bouton panique » pour assurer la sécurité des élus. Elle a d’ailleurs été la première à avoir accès à ce type de mécanisme et en profite aujourd’hui pour relancer cette idée. Tous les élus devraient avoir un bouton panique affirme-t-elle.

L’augmentation marquée des menaces proférées contre les élus lors de la campagne électorale de 2022 avait incité la SQ à déployer un dispositif plus imposant autour des chefs de parti et de leurs caravanes de campagne. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon avait affirmé en août 2022 qu’il avait dû faire l’essai de vestes pare-balles.

Pour sa part, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a été placée sous protection policière en novembre 2023 après avoir reçu des menaces de mort en rapport avec la décision de la Ville de Longueuil d’abattre les cerfs de Virginie en surpopulation dans le parc Michel -Chartrand.

À croire qu’il s’agirait d’une nouvelle réalité dans le monde politique, on assiste à des départs de plus en plus nombreux à cause du climat toxique. On peut penser notamment à la récente démission de la mairesse de Gatineau, France Bélisle. Ces départs sont le reflet d’une triste réalité, selon la mairesse démissionnaire, puisque des centaines de départs d’élus génèrent très peu de questionnement sur le fond .

Avec les informations de La Presse canadienne, de Jacaudrey Charbonneau et d’Alexis Tremblay