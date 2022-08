Un homme arrêté pour avoir gardé une partie de 15 briques échouées

Un homme du Mississippi est derrière les barreaux après avoir tenté de garder une partie de 15 briques qui se sont échouées à Mississippi Beach.

Des histoires de kilos de drogue échoués sur la plage font la une des journaux tous les quelques mois et si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque vous essayez de garder la drogue, nous avons une réponse pour vous. En Floride, il semble que la drogue s’échouant sur le rivage soit quelque chose qui arrive fréquemment et les habitants sont connus pour contacter les garde-côtes pour les laisser s’en occuper.

Selon à WXXV25, 15 kilos de cocaïne échoués sur Mississippi Beach, un endroit pas trop habitué à ce genre de situation. La découverte a été faite par des volontaires de la base aérienne de Keesler qui nettoyaient la plage. Ils ont d’abord trouvé huit briques, puis les autres après avoir continué à nettoyer la zone.

La police de Biloxi a annoncé plus tard que quelqu’un d’autre avait également trouvé une partie de la drogue.; Joey LeeWare, 37 ans.

Ware aurait été retrouvé avec une brique et la moitié du coca, qui comportait une étiquette Dior distincte et la police de Biloxi l’a accusé de trafic aggravé d’une substance contrôlée.

“Un an et demi a en fait été découvert par un citoyen, et c’est la partie importante”, a déclaré le capitaine Thomas Goldsworthy du Biloxi PD. “Si vous le découvrez, vous devriez nous appeler, il a plutôt décidé de faire autre chose avec et il a été arrêté et inculpé de trafic aggravé.