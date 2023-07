Un homme arrêté pour avoir fait du canoë en état d’ébriété sur le lac Christina, selon la police

Des policiers de Grand Forks, en Colombie-Britannique, disent avoir arrêté un homme pour avoir fait du canoë en état d’ébriété.

L’incident s’est produit au début de l’après-midi du 29 juin sur le lac Christina, dans le sud-est de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

En vertu de la loi de la Colombie-Britannique, les mêmes règles d’affaiblissement qui s’appliquent à la conduite automobile s’appliquent également à la navigation de plaisance. Selon la province, il est illégal de conduire ou de contrôler un navire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08.

Dans un communiqué, la GRC de Grand Forks a déclaré avoir été appelée au lac après que quelqu’un a signalé un homme en état d’ébriété dans un canot. Avec l’aide du bateau du service d’incendie de Christina Lake, la GRC a déclaré qu’elle était sortie sur l’eau et avait « pris contact » avec l’homme de 51 ans, mais qu’il avait refusé de se conformer à leurs instructions.

« L’homme s’est finalement dirigé vers un quai et s’y est caché pendant plusieurs minutes, refusant à nouveau d’obtempérer », lit-on dans le communiqué de la GRC.

Après plusieurs minutes, la police a déclaré qu’un officier était entré dans l’eau et l’avait fait sortir.

Il a ensuite été placé en garde à vue et transporté au détachement de Grand Forks de la GRC où il a fait l’objet d’une « enquête pour conduite avec facultés affaiblies » d’un bateau, selon la police.

Selon la GRC, l’homme a été relâché plus tard alors qu’il était sobre et devrait comparaître devant le tribunal en septembre.

Règles sur la navigation de plaisance et l’alcool

Le Code criminel du Canada stipule qu’il s’agit d’un infraction d’opérer ou d’aider dans la conduite d’un « moyen de transport » alors qu’une personne a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Le code définit un moyen de transport comme « un véhicule à moteur, un navire, un aéronef ou du matériel ferroviaire ». En d’autres termes, diriger ou conduire un bateau, ou aider à diriger ou conduire un bateau, en état d’ébriété, est un crime.

Selon la Croix-Rouge canadienne, près de 65 % des décès liés à la navigation impliquent la consommation d’alcool.

En Colombie-Britannique, plusieurs règles réglementent les passagers qui boivent à bord des bateaux. Selon la page Web du gouvernement de la Colombie-Britannique sur politique et consommation d’alcoolles gens ne peuvent boire de l’alcool sur les bateaux privés et autres embarcations que si les bateaux sont immatriculés ou s’il s’agit de bateaux sur lesquels les gens peuvent essentiellement vivre parce qu’ils ont des couchages, des installations de cuisine et des toilettes.

Sur ces bateaux, les gens sont autorisés à boire dans la cabine ou sur le pont du bateau.

Toute personne utilisant un bateau plus petit pour un événement spécial ou une célébration doit demander un permis si elle souhaite servir ou vendre de l’alcool aux participants.

Les navires de croisière et les bateaux tels que les ferries publics peuvent servir de l’alcool, mais ont certaines restrictions et doivent être titulaires d’un permis.