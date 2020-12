Des passagers étonnés ont remarqué qu’un intrus avait grimpé sur une aile d’un avion qui se préparait à décoller de l’aéroport international McCarran de Las Vegas.

Une vidéo filmée par un passager et publiée pour la première fois par KTNV 13 Action News montre un homme marchant dans les deux sens sur une aile d’un avion de ligne d’Alaska Airlines à destination de Portland. À un moment donné, l’homme se met à genoux et fait un geste connu sous le nom de «cœur de main» vers le ciel. Il s’allonge ensuite sur le ventre et commence à ramper lentement.

Les agents s’approchent de l’avion, mais l’homme ne lève que brièvement les mains et continue de s’allonger calmement sur l’aile. «Ils ont un taser!» on pouvait entendre une femme dire.

https://www.facebook.com/52487798801/videos/388218115761698/

L’intrus a finalement été arrêté. On ne sait pas qui il était et comment exactement il avait réussi à monter sur l’aile.

Le lieutenant Ken Nogle du département de la police métropolitaine a déclaré que le suspect avait apparemment sauté une clôture périphérique avant de se rapprocher de l’avion et qu’il souffrait peut-être de «Déficience ou maladie mentale».

Dans une déclaration fournie aux médias, Alaska Airlines a déclaré que tout le monde était en sécurité et que l’avion avait « Est retourné à la porte pour une inspection complète. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!