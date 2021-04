Un HOMME a été arrêté en Espagne pour avoir infecté délibérément 22 personnes, dont trois bébés, avec Covid en toussant.

Le suspect de 40 ans aurait marché autour de son lieu de travail et de sa salle de sport à Manacor, à Majorque, en disant « Je vais vous infecter tous avec le coronavirus. «

Un homme a été arrêté à Majorque pour avoir infecté délibérément des collègues et des amateurs de gym avec Covid (photo en stock) Crédits: Getty

La police espagnole a déclaré qu’il avait une fièvre de 40 ° C et attendait le résultat du test Covid à l’époque.

Il aurait eu son masque baissé au travail et toussait en menaçant d’infecter les gens.

La police nationale espagnole a arrêté l’homme après avoir lancé une enquête sur les incidents fin janvier.

Plus de 77 000 personnes sont mortes de Covid en Espagne, avec 3 456 886 personnes infectées.

SONDE DE POLICE

Les détectives de Majorque ont commencé à enquêter sur une épidémie de maladie mortelle causée par quelqu’un qui cachait son infection.

Les flics ont déclaré que l’homme, qui travaillait dans un établissement « bien connu » à Manacor, était venu travailler alors qu’il présentait des symptômes.

Des collègues inquiets ont déclaré qu’il avait refusé de rentrer chez lui, mais avait été testé après le travail.

Il est revenu au travail et au gymnase le lendemain, mais on lui a dit de rentrer chez lui car il avait une température de plus de 40 ° C.

Pendant qu’il attendait les résultats de son test, il aurait toussé sur les gens en disant qu’il les infecterait.

Plus tard, il a été testé positif pour Covid, cinq de ses collègues et trois amateurs de gym ayant plus tard été testés positifs.

Ils ont transmis le virus aux membres de leur famille, dont trois bébés.

La police a déclaré qu’un total de 22 personnes avaient attrapé un coronavirus à la suite des actions de l’homme.