Un homme arrêté pour avoir créé un faux profil Facebook de Goa CM, cherchant de l’argent

Un homme de l’Uttar Pradesh a été arrêté pour avoir créé un faux profil du ministre en chef de Goa Pramod Sawant sur Facebook et sollicité de l’argent auprès de personnes figurant sur sa liste d’amis.

Goa Police Crime Branch a publié une déclaration disant que l’accusé, Mohammad Shakir, a créé de faux profils de divers bureaucrates et politiciens. Dans une opération conjointe avec l’Haryana et l’Uttar Pradesh, il a arrêté Shakir à Mathura et lui a récupéré 200 cartes SIM.

Selon un rapport de l’IANS, en juillet de cette année, un FIR a été déposé contre des inconnus après la création d’un faux compte de réseau social au nom de Sawant et des messages ont été envoyés à des personnes connues du ministre en chef demandant que de l’argent soit transféré à Shakir. compte via PayTM.

Shakir a été arrêté en vertu des articles 66C et 66D de la loi informatique et des articles 419, 420 et 511 du Code pénal indien.

« Une enquête criminelle discrète et technique a révélé que le crime actuel était commis depuis Mewat dans l’Haryana, Mathura dans l’Uttar Pradesh et les environs. En conséquence, les informations concernant le suspect ont été partagées avec la police de Mewat et Mathura », indique le communiqué.

Dans un mouvement récent, le gouvernement indien a mandaté les principales sociétés de médias sociaux comme Facebook, Twitter et Google pour supprimer les comptes avec de fausses photos de profil de personnalités et d’entreprises connues, et même l’utilisateur général dans les 24 heures suivant la notification de la même chose par l’utilisateur ou quelqu’un au nom de l’utilisateur. Cela fait partie des nouvelles règles informatiques et les géants des médias sociaux devront agir immédiatement après avoir reçu une plainte à cet effet, selon un rapport du Times of India. Cette décision mettrait fin à la menace de l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux en Inde.

Entre octobre et décembre de l’année dernière, Facebook a supprimé plus de 1,3 milliard de faux comptes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici