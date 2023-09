Un homme arrêté lors d’une fusillade mortelle contre l’adjoint du shérif du comté de Los Angeles

UN homme barricadéed lui-même à l’intérieur d’une maison avant d’en être expulsé, arrêté et accusé d’avoir abattu un adjoint du shérif du comté de Los Angeles, ont annoncé lundi les autorités.

Une équipe SWAT a encerclé la maison du suspect à Palmdale et « des membres de la famille sont sortis », mais « le suspect a choisi de se barricader et a refusé de sortir dans un premier temps », a déclaré le shérif Robert Luna aux journalistes à propos de l’arrestation suite au meurtre de l’adjoint Ryan Clinkunbroomer.

Ryan Clinkunbroomer, adjoint du shérif du comté de Los Angeles. Département du shérif du comté de Los Angeles / AP

Après une impasse de plusieurs heures, les policiers « ont déployé des agents chimiques et le suspect s’est finalement rendu », a ajouté Luna.

Le shérif a remercié les policiers pour leur patience et pour avoir capturé vivant le suspect de 29 ans.

« Les adjoints de notre bureau spécial d’application de la loi ont été très professionnels en donnant au suspect suffisamment de temps pour se rendre pacifiquement », a déclaré Luna.

« Nos adjoints ont donné à ce suspect l’occasion d’abandonner pacifiquement. Ce n’est pas le droit qui a été accordé à notre adjoint il y a trois jours, ici de l’autre côté de la rue. »

Un passant a appelé le 911 après avoir repéré l’adjoint de 30 ans inconscient dans sa voiture à 18 heures samedi à Palmdale, dans la banlieue sud de la Californie, ont indiqué des responsables.

Clinkunbroomer a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être réanimé.

Les enquêteurs ont déclaré dimanche qu’ils recherchaient une voiture – une Toyota Corolla de couleur foncée de 2006 à 2012 – qui avait été vue près du véhicule de Clinkunbroomer juste avant la fusillade.

Des voitures de police bloquent une rue où un adjoint du shérif a été abattu alors qu’il se trouvait dans sa voiture de patrouille à Palmdale, en Californie, le 17 septembre 2023. Richard Vogel / AP

Clinkunbroomer venait de quitter la gare lorsqu’il a été découvert près de l’intersection de Sierra Highway et de l’avenue Q, à environ 60 miles au nord du centre-ville de Los Angeles, ont indiqué des responsables.

Les responsables de l’application des lois familiers avec l’enquête ont déclaré dimanche qu’un clip vidéo montrant une voiture s’approchant de la voiture de patrouille avant qu’elle ne s’éloigne à toute vitesse était au centre de l’enquête.

Clinkunbroomer était un adjoint très apprécié et travaillait comme agent de formation sur le terrain depuis un an et demi, ont indiqué des responsables.

La victime, un député de troisième génération, s’est fiancée à sa petite amie quatre jours avant l’attaque mortelle, a expliqué Luna. Le grand-père de la victime a accédé au grade de capitaine et son père était lieutenant.