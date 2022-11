Un homme arrêté et accusé du meurtre macabre de 2 femmes en 1983 à Toronto, selon la police

Un homme de 61 ans du Nord de l’Ontario a été accusé de meurtre au premier degré dans les meurtres macabres de deux femmes à Toronto il y a près de quatre décennies, la police affirmant que les progrès de la technologie de l’ADN les avaient aidés à le retrouver.

Joseph George Sutherland a été arrêté par la police provinciale à Moosonee, en Ontario, le 24 novembre et amené à Toronto pour faire face à deux chefs de meurtre au premier degré pour les décès de Susan Tice et Erin Gilmour.

Le chef de la police par intérim de Toronto, James Ramer, a annoncé l’arrestation de Sutherland lors d’une conférence de presse lundi matin.

Tice, 45 ans, et Gilmour, 22 ans, ont tous deux été agressés sexuellement et poignardés à mort dans leur lit en août et décembre 1983. Ils vivaient à quelques kilomètres l’un de l’autre dans le centre-ville – Tice dans le quartier de Bickford Park et Gilmour dans un appartement de Yorkville.

Gilmour était une créatrice de mode en herbe et la fille du magnat des mines David Gilmour, et Tice était une thérapeute familiale et mère de quatre adolescents.

Erin Gilmour, 22 ans, à gauche, et Susan Tice, 45 ans, à droite, ont toutes deux été tuées chez elles en 1983. (Soumis par Sean McCowan, famille Tice)

“Aussi soulagés que nous soyons d’annoncer cette arrestation, cela ne ramènera jamais Erin ou Susan”, a déclaré Ramer.

Les frères de Gilmour, Sean et Kaelin McCowan, sont également apparus à la conférence de presse.

Sean McCowan a remercié la police pour son travail et a déclaré que la famille “se demandera toujours ce qui aurait pu être” si Gilmour n’avait pas été tué.

“C’est un jour que moi et nous avons attendu presque toute une vie”, a déclaré McCowan. “Cela donne enfin un nom et un visage à quelqu’un qui, pour nous tous, était un fantôme”, a-t-il ajouté.

“D’une certaine manière, c’est un soulagement que quelqu’un ait été arrêté. Mais cela rappelle aussi des souvenirs d’Erin et de son meurtre brutal et insensé.”

Sean McCowan, le frère d'Erin Gilmour, qui a été tué à Toronto il y a près de 40 ans, a décrit sa sœur comme une personne à la "personnalité magnétique" dont la vie a été écourtée par un meurtre brutal à 22 ans.

Les détectives ont pu établir un lien entre les deux meurtres en utilisant la technologie de l’ADN en 2000, a déclaré Ramer, les enquêteurs ayant déterminé que le même homme avait tué les deux femmes.

En 2019, la police a commencé à utiliser une technique appelée “généalogie génétique d’enquête” pour identifier le groupe familial du suspect. Le processus consiste à croiser l’ADN trouvé sur les scènes de crime avec des échantillons d’ADN volontairement soumis à des services comme 23andMe ou Ancestry.ca, puis téléchargés dans des bases de données open source.

Les chercheurs ont travaillé à rebours, construisant un arbre généalogique des proches du suspect, a déclaré le sergent-détective. Steve Smith, enquêteur principal sur l’affaire froide. Le même processus a été utilisé pour identifier l’homme qui, selon la police de Toronto, a violé et tué Christine Jessop, neuf ans, en 1984.

Alors qu’ils se rapprochaient de Sutherland, Smith a déclaré que la police lui avait délivré un mandat pour que son ADN soit testé directement par rapport aux échantillons récupérés sur les lieux.

Smith a qualifié l’enquête de cas “le plus complexe” sur lequel il a travaillé au cours de ses 25 années au sein de la force et a attribué le développement récent à la généalogie génétique. Il a dit que Sutherland n’avait jamais été auparavant une personne intéressée par les meurtres.

“Si nous n’avions pas utilisé cette technologie, nous ne serions jamais venus à son nom”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Smith a déclaré que le service de police de Toronto avait mis au point un processus rigoureux pour utiliser la technique et a ajouté qu’il était “très confiant” que les conclusions tiendront devant le tribunal.

En 2021, Smith a parlé en détail à CBC Le cinquième État à propos de l’enquête froide sur la mort de Tice et Gilmour.

Smith a déclaré que Sutherland vivait à Toronto au moment des meurtres et a vécu dans plusieurs autres endroits depuis. Il a déclaré que la police explorerait tout lien possible entre Sutherland et d’autres meurtres dans la province au cours des 39 années qui ont suivi.

Smith a ajouté que Sutherland a sa propre famille et que des membres de sa famille élargie vivent principalement dans le nord de l’Ontario. Il a déclaré qu’une interdiction de publication l’avait empêché de divulguer d’autres détails sur Sutherland, qui doit comparaître ensuite devant le tribunal le 9 décembre.

La police de Toronto a publié cette image du suspect d’homicide Joseph George Sutherland qui, selon eux, a été prise dans les années 1980. Les enquêteurs examinent actuellement d’autres affaires froides pour voir s’il peut y avoir un lien entre les victimes et Sutherland. (Service de police de Toronto)

Sur les 700 cas froids de la police de Toronto, il y en a 43 où un échantillon d’ADN récupéré sur les lieux appartiendrait au délinquant, a déclaré Smith.

Dans le cadre d’une subvention provinciale de trois ans, Smith a déclaré que la police était en mesure de soumettre chaque année 15 cas de Toronto et 15 cas du reste de l’Ontario à une enquête sur la technologie de l’ADN.