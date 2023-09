Un homme arrêté est libéré après que des preuves vidéo l’ont innocenté de ses actes répréhensibles

23 septembre — Un homme d’Ada a été récemment arrêté après une agitation dans un magasin local, mais a ensuite été relâché après qu’il a été déterminé qu’il avait agi en état de légitime défense.

Samuel Dixon, 22 ans, Ada, a été arrêté et emprisonné pendant la nuit après avoir dégainé une arme de poing lors d’une bagarre dans un dépanneur local, mais le bureau du procureur du comté de Pontotoc a décidé de ne pas porter plainte après avoir examiné des séquences vidéo.

De plus, après que la police a vérifié le numéro de série de l’arme, celle-ci s’est révélée avoir été déclarée volée par le département de police de Konawa, ce qui a été un facteur majeur dans l’arrestation.

Cependant, Dixon a déclaré aux autorités qu’il avait acheté l’arme légalement, et il a été prouvé plus tard, grâce à une enquête, que Dixon avait effectivement acheté l’arme légalement dans un magasin d’armes local.

Dixon a comparu devant le tribunal le lendemain et a été informé par le juge que l’État ne porterait aucune accusation contre lui.

Dimanche à 21h40, la police d’Ada s’est rendue dans un dépanneur à l’intersection des rues Main et Oak concernant une perturbation avec des armes.

« À mon arrivée, j’ai observé un homme pointant une arme sur un autre individu devant l’entrée du magasin », a déclaré Dekana Blackwell, agent de police d’Ada, dans un rapport. « J’ai sorti mon arme de service et j’ai ordonné au suspect de lâcher son arme et de se mettre à terre. J’ai arrêté les deux individus et les ai placés dans des voitures de patrouille séparées. L’homme avec l’arme s’est identifié comme étant Samuel Dixon. L’autre individu s’est identifié comme étant Jesse. (Ray Coplen). »

Coplen et un témoin ont déclaré que Coplen avait été « sauté » par un autre homme, Timothy Alan Pasch, 29 ans, Ada, ainsi qu’un homme non identifié.

Selon le rapport, Coplen a affirmé que, pendant les troubles, il avait été « fouetté au pistolet » par Dixon.

« J’ai observé que Coplen avait du sang coulant du côté de sa tête. Il a indiqué que c’était là qu’il avait été touché par l’arme », a déclaré Blackwell.

Coplen, 32 ans, d’Ada, a déclaré à Blackwell qu’il ne voulait pas porter plainte contre Pasch ou l’homme non identifié, mais qu’il souhaitait porter plainte contre Dixon.

Dixon a été arrêté. Coplen a été autorisé par les services médicaux d’urgence et libéré des lieux, a déclaré Blackwell.

Cependant, la procureure adjointe du district, Tara Portillo, a déclaré que seule une partie de la séquence vidéo du magasin était accessible à la police le soir de l’arrestation et que la vidéo entière raconte une histoire différente.

Portillo a déclaré que la vidéo montre Pasch et un homme non identifié battant Coplen à l’extérieur du magasin sur le parking. Coplen a ensuite couru dans le magasin pendant que Pasch et l’homme non identifié quittaient les lieux.

Portillo a déclaré que Dixon – qui travaillait autrefois dans le magasin – était là ce soir-là pour rendre visite à des amis et à d’anciens collègues.

« Il est là-bas et s’occupe de ses propres affaires, et encore une fois, cela se déroule sur la vidéo à laquelle les policiers (…) n’ont pas eu accès cette nuit-là », a déclaré Portillo. « Coplen, je ne sais pas pourquoi, vient chez (Dixon ) avec un coupe-pizza. Et ainsi (Dixon) dégaine l’arme et la pointe sur lui. »

Les enquêteurs ne croient pas que Dixon ait blessé Coplen et pensent que la blessure à la tête de Coplen s’est produite lors du combat initial avec Pasch et l’homme non identifié.

« Il n’y a aucune preuve vidéo de Dixon frappant Coplen avec le pistolet », a déclaré Portillo.

Portillo a indiqué que, sur la base des preuves dont disposait la police cette nuit-là, y compris l’arme revenue comme volée, il s’agissait d’une arrestation légale.

« D’après ce que (la police) a vu, vous savez, ils se retournent et voient M. Dixon pointer l’arme, Coplen fait sa déclaration sur ce qui s’est passé, et là encore, dans la partie de la vidéo qu’ils ont affichée, c’est juste lui qui pointe le pistolet. arme, vous ne voyez pas ce qui s’est passé avant », a déclaré Portillo. « Pour une raison quelconque, le caissier qui travaillait cette nuit-là n’a pas pu le faire fonctionner. Et donc, sur la base de ce que (la police) savait cette nuit-là, ils ont procédé à une arrestation légale. Il s’avère que lorsque nous avons eu accès à la vidéo complète , c’est à ce moment-là qu’il est devenu clair (qu’il s’agissait de légitime défense). »

Portillo a déclaré que non seulement Dixon avait acheté l’arme légalement, mais que le magasin d’armes l’avait également fait auprès d’un particulier.

L’affaire de l’arme fait l’objet d’une enquête.