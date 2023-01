Un homme arrêté en Pennsylvanie pour des meurtres d’étudiants dans l’Idaho

Un homme a été arrêté vendredi en Pennsylvanie en relation avec le meurtre le mois dernier de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho, selon les documents judiciaires et les reportages.

“Tout le monde est sur les nerfs”: un quadruple meurtre non résolu s’empare de la ville universitaire de l’Idaho Lire la suite

L’Associated Press a identifié l’homme comme étant Bryan Christopher Kohberger, 28 ans, et signalé qu’il était détenu en attendant son extradition vers l’Idaho pour faire face à une accusation de meurtre au premier degré.

Un dossier judiciaire a indiqué que Kohberger était répertorié comme arrêté le 30 décembre et que son statut était “en attente d’extradition”.

Selon un affidavit de cause probable, la police de Pennsylvanie aidait la police à Moscou, Idaho ; police d’État de l’Idaho ; et le Federal Bureau of Investigation “avec une enquête sur un homicide criminel”.

“Bryan C Kohberger a été placé en détention … sur la base d’un mandat d’arrêt actif pour meurtre au premier degré”, indique l’affidavit.

Le document indiquait que Kohberger avait été arrêté au petit matin.

Citant quatre sources d’application de la loi, NBC News a déclaré que l’homme arrêté était détenu dans le comté de Monroe, en Pennsylvanie, après avoir été traduit devant un juge local vendredi matin.

Ethan Chapin et Xana Kernodle. Photographie : Jazzmin Kernodle/AP

CNB signalé: “La police de Moscou, dans l’Idaho, n’a pas confirmé l’arrestation mais a publiquement annoncé une conférence de presse à 16 heures avec le chef de la police et des responsables de l’Université de l’Idaho pour faire le point sur l’affaire.”

Les quatre étudiants – Ethan Chapin, 20 ans, Kaylee Goncalves, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans et Madison Mogen, 21 ans – ont été poignardés à mort dans une résidence hors campus située près des maisons de sororité et de fraternité universitaires.

La quadruple tuerie a envoyé des ondes de choc et semé la méfiance. Pendant des semaines, les habitants sont restés nerveux car aucun suspect n’a été nommé. Les autorités n’ont pas révélé la découverte d’une arme du crime, ni proposé de motif possible.

Bon nombre des 11 000 étudiants de l’Université de l’Idaho ont quitté Moscou juste après les meurtres, tandis que d’autres qui sont partis pour les vacances de Thanksgiving ont choisi de ne pas revenir.

Des camionnettes de serruriers pourraient être repérées dans la ville, au milieu de rapports selon lesquels certains habitants auraient demandé du gaz poivré ou des armes à feu pour les cadeaux de Noël. Les commerces locaux auraient fermé tôt et les habitants craignaient de marcher ou de rester seuls.

Un professeur poursuit l’accusateur de TikTok pour l’avoir liée aux meurtres d’étudiants de l’Idaho Lire la suite

Avant les tueries, Moscou, une ville de 25 000 habitants près de la frontière avec l’État de Washington, n’avait pas vu de meurtre depuis sept ans.

Les théories du complot se sont multipliées. Un professeur de l’Université de l’Idaho a poursuivi un médium TikTok autoproclamé pour diffamation présumée au sujet de l’affirmation, faite sans aucune preuve, que l’universitaire était responsable des meurtres.

La police de Moscou a demandé l’aide du public le 7 décembre et dans la journée a dû envoyer des pourboires à un centre d’appels spécial du FBI en raison du volume d’appels, a indiqué l’AP.

La rupture dans l’affaire est survenue après que la police a demandé au public de l’aide pour localiser une berline blanche repéré près de la maison des étudiants au moment des meurtres, a rapporté l’AP.

Selon CNNles forces de l’ordre se sont penchées sur Kohberger après l’avoir lié à la Hyundai Elantra blanche.

Un homme du nom de Bryan Kohberger a été inscrit comme étudiant au doctorat par le département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington. La photo du site Web de l’homme ressemblait à une photographie publiée par la police.

Plus tard, la page répertoriant les étudiants diplômés semble avoir été supprimée. L’université n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Avant ses études dans l’État de Washington, Kohberger aurait entrepris des études supérieures à l’Université DeSales de Center Valley, en Pennsylvanie.

Plus tôt cette année, Kohberger a posté sur Reddit, demandant à d’anciens prisonniers de participer à un projet de recherche visant à comprendre “comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la perpétration d’un crime” et “l’histoire derrière votre infraction pénale la plus récente”. le Daily Beast a rapporté.

Des rapports ont également indiqué que Kohberger avait travaillé comme agent de sécurité scolaire dans le district scolaire de Pleasant Valley.