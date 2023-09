Un homme arrêté en lien avec le meurtre de Tupac Shakur

La police de Las Vegas a finalement procédé à une arrestation dans le cadre d’une affaire vieille de 27 ans impliquant la fusillade en voiture en 1996 qui a tué Tupac Shakur.

Vous pouvez jeter votre carte de bingo 2023 par la fenêtre car c’est quelque chose qu’aucun de nous n’a vu venir. Après 27 ans, la police de Las Vegas pense avoir résolu l’affaire de l’auteur du meurtre. Tupac Shakur.

Selon le Presse associéeune arrestation a été effectuée des mois après l’exécution d’un mandat de perquisition à Vegas concernant le meurtre.

Duane « Keffe D » Davis a été arrêté en lien avec la fusillade en voiture en 1996 qui a tué Shakur. Davis est une personne qui intéresse depuis longtemps la police de Las Vegas et dans ses mémoires de 2019 Légende de la rue Compton il a même avoué qu’il se trouvait dans la voiture où les coups de feu ont éclaté.

Pour une raison quelconque, Davis a également ressenti le besoin de faire des interviews et d’en parler pendant près de trois décennies, ce qui n’a probablement pas non plus aidé son cas.

L’Associated Press rapporte que la police a récupéré une belle somme du mandat de perquisition exécuté au domicile de sa femme plus tôt cet été. Ils auraient récupéré des stocks d’images, des balles, un disque dur, un téléphone portable et plusieurs ordinateurs. Même si nous n’avons aucune idée de ce qui a été trouvé sur ces ordinateurs, nous avions certainement l’impression que les murs se refermaient.

Maintenant, justice peut enfin être rendue après tout ce temps.