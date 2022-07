Un homme arrêté dans une enquête policière sur les incendies qui font rage en France

LA TESTE-DE-BUCH, France (AP) – Les enquêteurs français enquêtant sur l’allumage délibéré présumé de ce qui est devenu un incendie de forêt qui fait rage dans le sud-ouest du pays ont arrêté un homme pour interrogatoire, alors que les pompiers et les avions bombardiers d’eau continuaient de se battre mardi contre le féroce flammes.

Deux énormes incendies qui se nourrissent de forêts de pins sèches par l’amadou dans la région de la Gironde ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons et leurs lieux de vacances d’été depuis qu’ils ont éclaté le 12 juillet.

L’un des incendies, qui fait rage au sud de Bordeaux, est soupçonné d’avoir été allumé délibérément. Un automobiliste a déclaré aux enquêteurs avoir vu un véhicule s’éloigner à grande vitesse de l’endroit où cet incendie s’était déclaré le 12 juillet. L’automobiliste s’est arrêté et a tenté, sans succès, d’éteindre les flammes, a indiqué le parquet de Bordeaux. Les enquêteurs criminels ont par la suite trouvé des preuves indiquant un possible incendie criminel, a-t-il ajouté.

L’homme interpellé a été interpellé lundi après-midi, a indiqué le parquet dans son communiqué. Les enquêtes se poursuivent et des témoins sont entendus, a-t-il ajouté.

Des avions bombardiers d’eau et plus de 2 000 pompiers travaillent jour et nuit pour contenir cet incendie et un autre violent incendie au sud-ouest de Bordeaux que les enquêteurs considèrent comme accidentel. Les incendies ont déjà brûlé 190 kilomètres carrés (plus de 70 miles carrés) de forêt et de végétation, ont indiqué les autorités girondines.

Les épais nuages ​​de fumée et les risques de propagation des flammes aux bâtiments ont contraint les évacuations de plus de 37 000 personnes, dont 16 000 rien que lundi, ont indiqué les autorités girondines. Un troisième incendie plus petit s’est déclaré lundi soir dans la région viticole du Médoc au nord de Bordeaux, taxant davantage les ressources régionales de lutte contre les incendies.

Les personnes évacuées lundi comprenaient 74 résidents d’une maison de retraite, ont indiqué les autorités girondines. Des animaux ont également été évacués d’un zoo. Cinq campings ont pris feu dans la zone des plages de la côte atlantique au sud-ouest de Bordeaux, autour du bassin maritime d’Arcachon célèbre pour ses huîtres et ses stations balnéaires.

Mais les prévisions météorologiques de mardi ont offert une certaine consolation, avec des températures caniculaires qui s’atténuent le long de la côte atlantique et des pluies qui devraient arriver en fin de journée.

Leicester a rapporté du Pecq, France.

Bob Edme et John Leicester, Associated Press