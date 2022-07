Un homme arrêté dans une enquête policière sur les incendies qui font rage en France

Commentez cette histoire Commentaire

LA TESTE-DE-BUCH, France – Les enquêteurs enquêtant sur l’allumage délibéré présumé de ce qui est devenu un incendie de forêt qui fait rage dans le sud-ouest de la France ont arrêté un homme pour interrogatoire, alors que les pompiers et les avions bombardiers d’eau combattaient mardi des flammes féroces alimentées par une vague de chaleur température fracassante records en Europe. Deux énormes incendies qui se nourrissent de forêts de pins sèches dans la région française de la Gironde ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons et leurs lieux de vacances d’été depuis qu’ils ont éclaté le 12 juillet.

L’un des incendies, déchirant les bois au sud de Bordeaux, est soupçonné d’avoir été déclenché délibérément. Un automobiliste a déclaré aux enquêteurs qu’avant de s’arrêter et de tenter en vain d’éteindre les flammes, il a vu un véhicule s’éloigner à toute allure de l’endroit où l’incendie s’était déclaré, a indiqué le parquet de Bordeaux.

Les enquêteurs criminels ont trouvé des preuves indiquant un possible incendie criminel, a indiqué le bureau du procureur.

L’homme de 39 ans interrogé mardi habite en Gironde et a été interpellé lundi après-midi, a indiqué le bureau. Il a également été interrogé en 2012 sur des soupçons d’avoir déclenché un incendie de forêt, mais cette enquête a été abandonnée en 2014 faute de preuves, a ajouté le bureau du procureur.

Les enquêtes se poursuivent et des témoins sont entendus, a-t-il ajouté.

Dix avions bombardiers d’eau et plus de 2 000 pompiers ont travaillé jour et nuit pour contenir cet incendie et un autre violent incendie au sud-ouest de Bordeaux que les enquêteurs de la police traitaient comme accidentel. Les incendies ont déjà brûlé plus de 190 kilomètres carrés (plus de 70 miles carrés) de forêt et de végétation, ont indiqué les autorités girondines.

D’épais nuages ​​de fumée et les risques de propagation des flammes aux bâtiments ont forcé l’évacuation de plus de 39 000 personnes, dont 16 000 lundi, ont indiqué les autorités. Un troisième incendie plus petit s’est déclaré lundi soir dans la région viticole du Médoc au nord de Bordeaux, taxant davantage les ressources régionales de lutte contre les incendies.

Les personnes évacuées lundi comprenaient 74 résidents d’une maison de retraite, ont indiqué les autorités. 80 autres résidents de maisons de soins faisaient partie des 2 000 personnes qui ont été évacuées mardi de la dernière des plus d’une demi-douzaine de villes et villages à qui il a été conseillé d’évacuer, ont annoncé les autorités.

L’approche des flammes a également forcé l’évacuation d’urgence lundi de 363 animaux d’un zoo du bassin maritime d’Arcachon, au sud-ouest de Bordeaux, a annoncé mardi le ministère de la Transition écologique. Environ 10 animaux sont morts de chaleur et de stress, a indiqué le ministère.

Cinq campings ont également pris feu dans cette zone, célèbre pour ses huîtres et ses stations balnéaires, ont indiqué les autorités girondines.

Les vents tourbillonnants et la chaleur extrême ont compliqué la lutte contre les incendies. Mais le temps changeant mardi a offert une certaine consolation, avec des températures caniculaires qui se sont atténuées le long de la côte atlantique et des pluies qui devraient arriver tard dans la journée.

Le double coup des canicules et des sécheresses exacerbées par le changement climatique rend les incendies de forêt plus fréquents, destructeurs et plus difficiles à combattre. En Espagne, le Premier ministre a établi un lien entre les incendies de forêt qui ont tué deux personnes et le réchauffement climatique, déclarant lundi que “le changement climatique tue”.

Le chef de l’agence espagnole de protection civile et d’urgence, Leonardo Marcos González, a noté mardi que la chaleur extrême et les incendies de forêt avaient frappé le pays trois semaines plus tôt que d’habitude cette année et que de nombreux incendies se sont déclarés en même temps.

“Nous sommes au milieu de l’urgence de protection civile la plus importante jamais enregistrée”, a-t-il déclaré à la radio SER.

Dans la campagne carbonisée près de Barcelone, Ricardo Serra et Julia Garrido ont retrouvé mardi l’épave de leur maison. Ils l’avaient rénové pour le prochain mariage du fils de Garrido.

« Tout a été brûlé », dit-elle. “Tous nos vêtements de mariage.”

Au Portugal, le refroidissement des températures a atténué la pression sur les équipes d’urgence, avec seulement deux incendies de forêt majeurs maîtrisés par environ 800 pompiers mardi. Mais un temps plus torride est prévu pour mercredi.

Les autorités soupçonnent qu’un incendie de forêt est à l’origine de la mort d’un couple octogénaire dont la voiture a quitté la route et s’est renversée dans un village du nord du Portugal lundi soir. Leur véhicule carbonisé avec deux corps à l’intérieur a été retrouvé après qu’un incendie a englouti la zone. Les responsables soupçonnent que le couple est mort en essayant de fuir les flammes.

Le pilote d’un avion déversant de l’eau est également décédé la semaine dernière au Portugal lorsque son avion s’est écrasé alors qu’il combattait un incendie de forêt.

Leicester a rapporté du Pecq, France. Les journalistes d’Associated Press Barry Hatton à Lisbonne, Emilio Morenatti à Barcelone et Raquel Redondo à Madrid y ont contribué. Jade Le Deley a également contribué depuis Paris.